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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: ‘Herkes maçın öneminin bilincinde’

Sözcü'ye konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, zirve yarışını değerlendirdi: 'Arkamıza bakmıyoruz'

Ali AYDIN
Güncellenme: 09:17, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: ‘Herkes maçın öneminin bilincinde’

Son 5 haftaya lider giren Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki hesabı belli. Siyah-beyazlılar, 75; takipçileri Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 69 puanda. Kalan 5 maçta alınacak 4 galibiyet, en yakın rakibine ikili averajda üstün olan Kara Kartal'ı 16. şampiyonluğuna taşıyacak.

Beşiktaş yönetimi ise bu hesabı umursamıyor. Sözcü’ye konuşan Asbaşkan Emre Kocadağ, “Hesap-kitap yapmıyoruz. Matematiği düşünmüyoruz. Arkamıza bakmıyoruz” dedi.

Rizespor maçı öncesi takımdaki durumu aktaran Kocadağ, “Futbolcularımız moralli. Teknik heyetimiz inançlı. Herkes bu maçın öneminin bilincinde. Fikstüre bütün olarak değil maç maç bakıyoruz. Bunu kazanalım, Hatay'a hazırlanacağız. Rakibimiz önemli bir ekip ama biz de kazanarak yolumuza devam etmek amacındayız” diye konuştu.

Öte yandan siyah-beyazlı yöneticiler, takımlarını yine yalnız bırakmıyor. Yönetim, Rize'de tam kadro olarak yer alacak.

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