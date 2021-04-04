Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan Halil Umut Meler tepkisi: ‘Hodri meydan’

Süper Lig 32. haftasında Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Beşiktaş şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşarken, maçın hakemi Halil Umut Meler’e gösterilen tepki maç sonunda da devam etti.

Kasımpaşa futbolcusu Aytaç Kara’ya ikinci sarı kartı göstermediği için Halil Umut Meler’i eleştiren siyah beyazlılarda, Asbaşkan Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Halil Umut Meler’in üst üste ikinci kez Beşiktaş maçına atanmasına değinen Kocadağ, “Üçüncü hafta da atamak istiyorlarsa yapsınlar. Varsa öyle bir niyetleri, hodri meydan” dedi.

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İşte Kocadağ’ın açıklamaları:

“Hafta içinde kulüp olarak bir açıklama yaptık. Bugün de maç oynandı. Hakem tartışıldı ve baktığımız zaman bir hata var mı? Var. Bir hata, iki hata, on hata fark etmiyor. Bugün puanımızı ya da puanlarımızı alan bir hata olabiliyor. Bu bir riskti. Sonucunu da böyle gördük. MHK bunu yaptı ve konuşacağız. Bu hafta çok konuşulacak.”

“ÖYLE BİR NİYETLERİ VARSA HODRİ MEYDAN”

“Bu hakemle alakalı gereksiz bir stres oluşturuldu. Keşke gözünün önündeki ikinci sarı kartı verseydi belki burada puan alabilirdik. Madem iki hafta üst üste atadı. Üçüncü hafta da atamak istiyorlarsa yapsınlar. Varsa öyle bir niyetleri, hodri meydan. Ben öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ama iki kere de atanmıyordu yaptılar. Bu artık Beşiktaş’a karşı bir savaş açmak istiyorlarsa bunu yapacaklardır.”

“NAMUSLU İNSANLAR OLDUĞUNA İNANIYORUM”

“Önemli olan bizim bu engelleri aşarak şampiyonluğa ulaşmamız. Türk futbolunun içinde namuslu, şerefli insanlar olduğuna inanıyorum. Beşiktaş iyi futbol oynayarak buraya geldi. Bugün bir kaza oldu. Artık bahane üreterek de götürmek mümkün değil. Biz her maçı kazanarak şampiyon olacağız. Bundan sonra hakemi üçüncü kez de atasa olur, dördüncü kez atasalar da olur.”