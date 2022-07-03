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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Kulübü, 39 yaşındaki Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın geleceği hakkında resmi açıklama yaptı.

Yayınlanma: 12:07 - 03 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzattı

2013’ten beri Beşiktaş forması giyen ve kaptanlık pazubandını takan Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

39 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu, Temmuz 2013’te PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Zaman, bazı şeyleri değiştirmez: Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha” ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş formasıyla 325 resmi maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol atıp 37 asist yaptı. Siyah beyazlı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Atiba, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi de tattı.

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