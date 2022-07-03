Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzattı

Beşiktaş Kulübü, 39 yaşındaki Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın geleceği hakkında resmi açıklama yaptı.

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2013’ten beri Beşiktaş forması giyen ve kaptanlık pazubandını takan Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

39 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu, Temmuz 2013’te PSV Eindhoven’dan bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Zaman, bazı şeyleri değiştirmez: Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha” ifadelerine yer verdi.

Zaman, bazı şeyleri değiştirmez: un gibi. Atiba ile 1 yıl daha. pic.twitter.com/76eTpWiy08 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2022

Beşiktaş formasıyla 325 resmi maça çıkan Atiba Hutchinson, 26 gol atıp 37 asist yaptı. Siyah beyazlı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Atiba, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi de tattı.