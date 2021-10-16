Beşiktaş Atiba Hutchinson’ın sakatlığı ile sarsıldı

Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın son durumunu açıkladı. Tecrübeli orta sahanın kritik iki maçta görev almasının zor olduğu öğrenildi.

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Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir’e 3-2 yenilen Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson şoku yaşandı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba, ikinci yarının başında yerini Necip Uysal’a bıraktı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson’ın sakatlık yaşadığı belirtildi. 38 yaşındaki Atiba Hutchinson’ın, 19 Ekim’deki Sporting Lizbon ve 25 Ekim’deki Galatasaray maçlarında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü’nden şu açıklama yapıldı: “Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

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