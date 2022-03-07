Beşiktaş, Avrupa aşkına Başakşehir sınavında

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş’ta tek hedef 3 puan. Kupadan elenen siyah-beyazlılar, ligin kalanında hata yapmadan sezonu 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Avrupa ve Türkiye Kupası defterlerini kapatan siyah-beyazlılar, ligin kalanında hata yapmadan sezonu ikinci sırada tamamlamayı hedefliyor. Kartal, bu zorlu yoldaki ilk sınavını kazanırsa, puan cetvelinde Başakşehir'in üzerine çıkacak.

Beşiktaş'ta sakat olan Oğuzhan, Mert Günok, Pjanic, N'Koudou, Josef ve Vida, maç kadrosun alınmadı. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir'in sakatlığı bulunurken, Ndayishimiye'nin durumu belirsiz.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin, Güven

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Serdar, Pizzi, Trezeguet, Okaka

Hakem: Erkan Özdamar

Saat: 20.00

Stat: Vodafone Park

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan maçlarda Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 30 resmi mücadelede Başakşehir 9 kez galip kazanırken, Beşiktaş ise 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 13 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadelelere bakıldığında ise siyah-beyazlı ekip 6 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, Başakşehir yalnızca 1 kez kazanabildi. 21 Ağustos 2010 tarihinde Beşiktaş deplasmanında 2-0 kazanan Başakşehir, bu tarihten sonra rakibiyle dış sahada oynadığı 10 mücadelede 4 kez kaybetti, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı.