Beşiktaş Alanyaspor’a gol yağdırdı! Haftalar sonra gelen 3 puan: 4-1

Süper Lig 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismail ile Dolmabahçe'de çıktığı ilk maçı 4-1'lik skorla galip tamamladı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de haftalardır maç kazanamayan Beşiktaş, 32. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 yendi ve dört maç sonra kazandı.

Yeni teknik direktör Valerien Ismail’in ilk maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar, Fransız hocayla kendi evinde oynadığı ilk maçı farklı bir galibiyetle tamamladı. Beşiktaş’ın gollerini Batshuayi (2), Josef de Souza ve Güven Yalçın kaydetti. Alanyaspor’un tek golü Efecan Karaca’dan geldi. Bu sonuçla 60 puana ulaşan Beşiktaş maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Dördüncü sıradaki Alanyaspor ise, 52 puanda kaldı. Beşiktaş bir sonraki maçta Giresunspor deplasmanına konuk olurken, Alanyaspor evinde Antalyaspor’u ağırlayacak.

GHEZZAL ASİST, BATSHUAYI GOL

Beşiktaş, Alanyaspor maçına fırtına gibi başladı. Siyah beyazlılarda son haftalarda performansı yükselen Rachid Ghezzal’in şık pasında savunmanın arkasına sarkan Michy Batshuayi yerden sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş’ın bu sezon Süper Lig’deki en erken golünü attı (01.11). Ghezzal de son 4 maçta 4. asistini yapmış oldu.

ÖNCE EFECAN, SONRA JOSEF…

Golden sonra iki takım da temposunu artırırken 23. dakikada Efecan Karaca’nın golüyle Alanyaspor beraberliği yakaladı. Savunma arkasına iyi sarkan Tayfur Bingöl, ceza sahası içine sarkan Efecan Karaca’ya ince bir pas yolladı. Tecrübeli futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu’nu mağlup etti. Ancak Alanyaspor’un sevinci fazla uzun sürmedi. Dakika 25’te kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışından Rosier şutunu çekti, topu önünde bulan Josef de Souza müsait pozisyonda köşeye yaptığı vuruşla Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi.

ÖN ALANDA BASKI GOLÜ GETİRDİ

Alanyaspor’a karşı ön alanda baskı yapan Beşiktaş, bunun meyvesini 43. dakikada aldı. Ceza sahası içinde kapılan top sağ kanattaki Valentin Rosier’e gitti. Fransız sağ bek bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Topu göğsüyle kontrol eden Batshuayi bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu 3-1 olarak belirledi.

RIDVAN’DAN ŞIK PAS, GÜVEN’DEN NET VURUŞ

İkinci yarıda Alanyaspor karşısında fazla varlık gösteremeyen Beşiktaş, dördüncü golünü 78. dakikada Güven Yalçın’ın ayağından buldu. Topla daha fazla oynayan taraf Alanyaspor olmasına rağmen, yoğun presle rakibine rahat pozisyon şansı vermeyen Beşiktaş, oyuna sonradan giren Güven’le farkı artırdı. Rıdvan Yılmaz’ın çok şık ara pasına hareketlenen Güven Yalçın, ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın sonucunu belirledi: 4-1.