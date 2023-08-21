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Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferini resmen açıkladı.

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Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov’u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, 2023-24 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinova şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” (DHA)

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