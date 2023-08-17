Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Kulübü transfer görüşmeleri devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Beşiktaş bir süredir temas halinde olduğu Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov’un transferini bitirdi. Bakhtiyor Zaynutdinov bu gece 23:35 sularında İstanbul’da olacak.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYABİLECEK

CSKA Moskova'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, mavi kart kuralı ile Türk statüsünde oynayabilecek.

Konuyla ilgili Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Transfer görüşmeleri yaptığı Bakhtiyor Zaynutdinov’u taşıyan uçak saat 23.35 sularında İstanbul Havalimanı’na iniş yapacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Taraz altyapısında yetişen, Astana ve Rostov’da da oynayan, Kazakistan Milli Takımı formasını 30 kez giyip 12 gol atan Zaynutdinov 10 numara, sol kanat ve sol bek gibi bölgelerde görev yapabiliyor.

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