Beşiktaş, Başakşehir maçında fırsat tepti: 2-2

Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, gol düellosunun yaşandığı maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlılar yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ancak, puan tablosunda rakibinin önüne geçme şansını kaçırdı.

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Süper Lig’de 28. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’de oynanan maçta konuk ekip Başakşehir iki kez öne geçti. Ancak ev sahibi Beşiktaş iki kez beraberliği sağlasa da üstünlük golü gelmeyince mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Başakşehir, maçın 35. dakikasında Trezeguet’nin golüyle 1-0 öne geçerken, 41’de Güven Yalçın skoru 1-1’e getirdi. İlk yarının son anlarında Welinton’ın sakatlanmasıyla sahada 10 kişi kalan Beşiktaş, 45+3’te Stefano Okaka’nın golüne engel olamadı. İkinci yarıya geride başlayan Beşiktaş, 54’te Kenan Karaman ile skora tekrar dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş-Başakşehir maçı 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş bu sonuçla 45 puanda kalırken, 47 puana ulaşan Başakşehir’i geride bırakma fırsatını tepti. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında ezeli rakibi Galatasaray’a konuk olacak. Başakşehir ise, sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

ÜÇ DAKİKADA ÜÇ NET POZİSYON

Başakşehir karşısında maça etkili başlayan Beşiktaş, Kenan Karaman ve Can Bozdağan’la çok net fırsatlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın 17. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Kenan Karaman, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra ceza yayı üzerine gönderilen topu göğsüyle kontrol eden Kenan Karaman, sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi ama vuruşu yandan auta gitti. Bu kez dakikalar 19’u gösterirken Güven Yalçın’ın pasına iyi hareketlenen Can Bozdoğan, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda dışarı yolladı.

TREZEGUET FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU

Beşiktaş’ın üst üste ataklarına rağmen golü bulan konuk ekip Başakşehir oldu. Maçın 35. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta kaleci Ersin Destanoğlu’ndan dönen topu Serdar Saatçı uzaklaştırmak istedi. Ancak Başakşehir’in Mısırlı yıldızı Trezeguet önünde kalan topu boş ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi. Başakşehir’in maçtaki ilk isabetli şutu golle sonuçlandı

CAN-GÜVEN İŞBİRLİĞİ

Başakşehir’in golünden sonra oyunu dengeleyen Beşiktaş, Güven Yalçın ile skora dengeyi getirdi. Can Bozdoğan Başakşehir yarı sahasında kaptığı topu ceza yayı üzerindeki Güven Yalçın’a aktardı. Topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içine giren Güven Yalçın, topu kalecinin yanından ağlara bıraktı ve skoru 1-1’e getirdi.

WELINTON SAKATLANDI, OKAKA ATTI

İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma verildi ancak, Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Welinton’ın sakatlığı nedeniyle maçın sonu uzayınca, Başakşehir 45+3’te üstünlük golünü buldu. Karşılaşmaya devam edemeyecek olan Welinton’un yerine Necip Uysal’ı oyuna sokmak için yanına çağıran Teknik Direktör Önder Karaveli, ardından bu değişiklikten vazgeçerken, sakatlanan Welinton da yedek kulübesine geldi. Siyah-beyazlı ekip, savunmasından 1 kişinin eksildiği ve sahada 10 kişi kaldığı bu pozisyonda kalesinde golü görürken, ardından Hakem Erkan Özdamar ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler’in ceza sahası içine yaptığı ortaya Stefano Okaka kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

KENAN KARAMAN’IN İLK GOLÜ

İlk yarı soyunma odasına geride giren Beşiktaş, ikinci yarının başında Kenan Karaman ile beraberlik golünü buldu. Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan altıpas içine yolladığı topa Alex Teixeira dokundu. Brezilyalı yıldızın şutu direkten dönerken, altıpas içindeki Kenan Karaman topu ağlara gönderdi ve durumu 2-2’ye getirdi. Milli futbolcu Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti.

DENGE BOZULMADI!

Kalan dakikalarda Beşiktaş zaman zaman etkili pozisyonlar yakaladı. Ancak son vuruşlarda sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar, Başakşehir maçında da bu soruna takıldı. Başakşehir ise, ikinci yarının büyük bölümünü Beşiktaş’ın ataklarına karşı koymaya çalışarak geçirdi. Hızlı hücumlarla Beşiktaş kalesinde etkili olmak isteyen Emre Belözoğlu’nun öğrencileri, ileri uçta çoğalmayı başaramadı ve mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

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