Beşiktaş, Başakşehir maçı kadrosunu açıkladı! Beş eksik…

Süper Lig 9. haftasında Başakşehir ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş, kamp kadrosunu hazırladı. Siyah beyazlılarda sakatlıktan kurtulan önemli isimler takıma geri dönerken, beş futbolcu ise kadroda yer bulamadı.

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Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kenan Karaman, N’sakala ve Kevin N’Koudou Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmezken, sakatlıktan kurtulan diğer futbolcular takıma geri döndü. İşte Beşiktaş’ın Başakşehir maçı kadrosu:

“Ersin, Mert, Valentin Rosier, Rıdvan, Montero, Josef de Souza, Salih, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Vida, Serdar, Güven, Umut, Teixeira.”