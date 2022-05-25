Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Vasatlığa alışın deniyor!

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen, SÖZCÜ'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çimen, "Üç kupanın ardından böyle vasat bir sezon yaşanıyor ve ‘Bu vasatlığa alışın’ deniliyor. Kazanırsak İsmael ile devam edeceğiz ama Çebi kazanırsa ocakta gönderir çünkü hatalı ve popülist işler yapacaklar" dedi.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta 29 Mayıs'ta kritik bir genel kurul olacak. Son dönemde artan muhalefete rağmen bu seçimde tek bir isim mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin karşısına çıktı: Fuat Çimen… SÖZCÜ'ye konuşan Çimen, siyah-beyazlıların sorunlarını anlattı, yönetim anlayışlarının ipuçlarını verdi…

“Beşiktaş Başkanlığı benim lise ve üniversite hayalim. Kazanacağımıza inanıyoruz. Adaylık sürecimizde ‘Neden aday olmuyorsunuz' diye sorduğumuz bazı isimlerden şunu duyduk: Çebi çekilirse aday oluruz ya da Ahmet Bey'e (Nur Çebi) söz verdik, centilmenlik anlaşması yaptık aday olmayacağız… Ahmet Nur Çebi'nin şirketine mi aday oluyorsunuz? Ebedi olan Beşiktaş. Üçüncü ve dördüncü aday olması gerekenler pusuda bekledi.”

“TAZMİNATSIZ GİDEN YOK”

“Üç kupanın ardından böyle vasat bir sezon yaşanıyor ve ‘Bu vasatlığa alışın' deniliyor. Tribünün bir kısmı istifa diye bağırırken diğer bir kısmı da ‘Aldırma Gönül'ü söylüyor. Bu olacak iş değil. Alışılagelmiş bir şey var: Paralı Başkan; kasa kolaylığı… Bu aslında içerdeki paranın hunharca savrulması oldu yıllarca. Neredeyse tazminatsız göndermediğimiz adam yok. Trabzonspor'u şampiyon yapan hocanın parasını biz verdik.”

“ISMAEL’İN CV’Sİ İYİ AMA…”

“Seçimi kazanırsak Valerien İsmael'in sözleşmesi olduğundan, yola devam edeceğiz. Ahmet Nur Çebi kazanırsa, ocakta İsmael'i gönderir. Hatalı, popülist ve yanlış işler yapacaklar çünkü. Sorunlu transferler yapacaklarına eminim. ‘Stajyer Sportif Direktör' diyorum ben; Ceyhun Kazancı'nın ‘küçük bir tazminat' diye anlattığı 800 bin Euro… Cebinden ödemeyecek! Ismael'in CV'si son derece iyi ama elindeki malzeme istediği gibi değil.”

“SPORTİF DİREKTÖR MUTLAKA OLACAK”

“Menajer bazlı sözleşmeler yaparsanız sadece para ödersiniz. Oynamayan isimlerin ayrılması bir şans. İdari ve sportif yapılanma şeklinde ikiye böleceğiz. Sportif direktörümüz mutlaka olacak. Ben Manga da dahil olmak üzere adaylarla görüşüyoruz. Oyuncuları da bu izleme ve çalışma sonrası kaynağından almak istiyoruz.”

“ALTYAPI MERKEZİ KURACAĞIZ”

“Fulya’daki tesislerimizden Emirhanların Rıdvanların çıkabildiğine kimse inanamıyor. Sporcu yetiştirme merkezleri kuracağız. Çalışmalarımız var. Ümraniye'deki arazi sorunuyla alakalı Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğim.”

“HAKLARIMIZ SAVUNULMUYOR”

“Beşiktaş hakları savunulmuyor. Beşiktaş Başkanı ve yöneticilerinin Beşiktaş'ı ciddiye almaları lazım. Çok merak ediyorum mevcut ve bir önceki yönetimlerde federasyon ayağında kulübümüzü kim temsil ediyor?”

“BİZE İMZA VERENLER TEHDİT EDİLDİ”

“Adaylık sürecimizde Sayın Çebi'nin yönetiminde bazı kraldan çok kralcı kişiler, dernekleri arayıp bize imza verildiği takdirde mağdur olabileceklerini söylemiş. ‘Onlara hizmet vermeyin, bizden izin mi aldınız? Nasıl gidersiniz o toplantılara, Beşiktaş ile ilgili hayallerinizi unutun' şeklinde tehditler ve tacizlerde bulunulmuş. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan ve Çebi'ye de zarar veren şeyler.”

“İŞ İNSANLARI GERİ DÖNECEK”

“Beşiktaş'ta bir Beşiktaşlı iş insanları var bir de Beşiktaş sayesinde iş insanı olanlar var! Biz Beşiktaşlı iş insanlarının tekrar genel kurula dönmesini sağlayacağız.”

“BENİM ADIM ‘DİĞER’ DEĞİL”

“Ahmet Bey, 1992'den beri üye ama 2009 öncesi Beşiktaş'ta geçmişi yok. ‘Beşiktaş kültürü yok diye yapıyor' diyebilirsiniz; bana, ‘Diğer arkadaş' demesi gibi… Adım ‘diğer' soyadım da ‘arkadaş' değil.”

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