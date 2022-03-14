Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı

Beşiktaş’ın Galatasaray’a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

GÜVEN YALÇIN DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Öte yandan Galatasaray maçının 39. dakikasında yerini Michy Batshuayi’ye bırakan Güven Yalçın, doğrudan soyunma odasına gitti.

Galatasaray’ın 22 ve 32. dakikalarda attığı goller sonrası ilk yarıyı beklemeden iki değişiklik birden yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Güven Yalçın’ın yerine Michy Batshuayi’yi, Kenan Karaman’ın yerine ise Kyle Larin’i oyuna sürdü.

ERSİN DESTANOĞLU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray karşısında 32. dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş’ta ikinci golün ardından sarı kart gören Ersin Destanoğlu, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Kerem Aktürkoğlu’nun attığı ikinci golün ardından siyah-beyazlı futbolcular, Umut Meraş’a faul yapıldığı iddiasıyla Hakem Atilla Karaoğlan’a itirazlarda bulunurken, itirazlar sonucundan Ghezzal ve Ersin Destanoğlu sarı kart gören isimler oldu.

Bu sezon 3. haftada oynanan Karagümrük maçının 90+4. dakikasında, 10. haftada oynanan Galatasaray maçının 90+5. dakikasında ve 27. haftada oynanan Sivasspor mücadelesinin de 90+7. dakikasında sarı kart gören Ersin, bu sezon ilk kez uzatma dakikaları dışında sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.