Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: ‘Kadınlarımızın gücünü gösterelim’

Olimpiyatlara ilk kadın sporcuyu gönderen kulüp Beşiktaş… Üç büyükler arasında kadın futboluna yatırım yapan da… 8 Mart Dünya Kadınlar günü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenleyen Beşiktaş, Vodafone ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sözcü HaftaSonu da oradaydı. Siyah-beyazlılar, başkanından futbolcusuna antrenöründen idarecisine sporda ‘ben varım' diyen kadınlar için tek yürek oldu. Bize de bunları okuyucularımıza ulaştırmak düştü. Başlıyoruz…

“Kadınlarımızı çok iyi temsil ettiler”

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş ve Türk sporu için kadın futbolunun önemine değindi önce. Çebi, “Kadın futbolcularımız bizi iyi temsil etti ama bizden daha çok kadınlarımızı çok iyi temsil ettiler. Geçen sene çok hoş, güzel ve anlamlı şekilde Atletico Madrid'le özel bir maç yapıldı. Stat doluydu. Pandemi nedeniyle yeni etkinliğimiz ne zaman yapılacak bilemiyoruz. Kadın futbol takımımızın maç yapacağı bir planlama içindeyiz” dedi

ve şöyle devam etti:

“İş kadını da var, anne de”

“Kadın futbol takımımız içinde 20 öğretmen ve 20 öğrenci var. Bunun yanında bir iş kadınımız ve bir aile annesi var. Öğrenci ve öğretmenlerin de çok önem ifade ettiği bu dünyada, kadınlarımızın, futbol takımına nasıl yansıdığını da görüyorsunuz. Erkeklerle kadınlarda, Süper Lig'de temsilcisi olan tek kulüp Beşiktaş. Rakiplerimizin de bu alanda olması, marka değerimizi yükseltir. Onların da kadın futbol takımı kurması konusunda gerekli

girişimleri yapacağım.”

“Kadınlarımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermek bizim için keyif olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de bekliyoruz. Erkeklerde nasıl altyapımız varsa kadın takımı için de planlarımız var. Kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Her zaman kadınlarımızın destekçisiyiz her gün kadınlarımızın günüdür.”

Bahar Özgüvenç: “Dünyaya futbol için geldim”

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın başında, futbolun içinden gelen bir kadın var: Bahar Özgüvenç. Özgüvenç, “Neden Futbol” sorusuna “Herkesin

dünyaya bir yeti ile geldiğini düşünüyorum. Ben de futbol yetisi ile çocukluğumda kendimi keşfettim. Aslında hobim benim işim oldu” yanıtını veriyor ve teknik direktörlük serüvenini şöyle anlatıyor:

“Sakatlığımdan dolayı futbolu 2017 yılında bırakmak zorunda kaldım ve psikolojik anlamda çok etkilendim. Sahanın içinde kalmak için antrenörlüğü seçtim. Hayallerimi gerçekleştirirken Beşiktaş'tan başlamam gerektiğini düşündüm.

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Siz bir erkek takımını çalıştırır mısınız?

Bir teknik direktör, sporcularına kadın-erkek olarak değil ilk olarak insan olarak bakar ve o şekilde yönetir. Burada cinsiyet değil kişileri başarıya taşımak, doğru insan modeli yaratmak ve rol model olmak önemlidir.

Başkan Çebi kadına şiddet konusunu çok önemsiyor. Sizin görüşleriniz nedir?

Kulübümle anlaştığım günden bu yana ‘kadın' kelimesi her zaman en başta geçti. Sadece sözde değil özde de değer veriliyor. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi ve eşi Sayın Berna Çebi, kadın futbol takımımıza her zaman desteğini göstermekte. Kadın futbol takımının teknik direktörlük pozisyonuna bir kadın getirme düşüncesi bunun en güzel örneğidir.

Kadınlar gününde mesajınız?

Kadınlar konuşur, uygular, ister, çalışır, başarır ve erkekler de buna alkış tutar. Böylece eşitliğin en büyük simgesi bir alkışla bir olduğumuzu gösterir.

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Sportif direktör olarak kadın sporcularla mı çalışmak daha kolay yoksa erkek sporcularla mı?

Aslında böyle bir ayrım yok. Sporcu her yerde aynı kadın olsun erkek olsun.

Ülkemizde kadın futboluna bakış açısı nasıl?

Ülkemizde kadın futbolu emekleyen bir bebeğe benzetebiliriz. Geçtiğimiz sene Atletico Madrid ile oynadığımız dostluk maçı ile hem bir ilki gerçekleştirdik hem de bir rekoru kırdık. Beşiktaş'ın kadın futbol branşında yer alıyor olması Türkiye'deki kadın futbolunun gelişmesi için çok kıymetli. Beşiktaş sadece ligde mücadele etmeyip Kadın Milli Takımı da besleyerek Türk sporuna hizmet etmektedir. Türkiye'nin her bir bölgesinde bulunan toplam 110 futbol okulumuzda kız futbolu açmalarını teşvik edecek planlamalar yapmaktayız. Kadınlarımızın, kızlarımızın spor yapmasına olanak sağlamak istiyoruz. Karşılaştığımız zorlukları her kız çocuğumuza ulaşarak ortadan kaldırmayı planlıyoruz.

Beşiktaş kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Hedef nedir?

Beşiktaş, yer aldığı her branşta olduğu gibi kadın futbolda da şampiyonluğun her zaman en büyük adayıdır. Umarım kısa bir süre içinde federasyondan gelecek güzel haber ile ligimiz açılır ve maçlarımız oynanır. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar ilerlemeyi hedefliyoruz.

Kadınlar günü mesajınız?

Beşiktaş JK, kadınları sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlayan değil, Kadın-Erkek eşitliğine yılın her günü önem ve özen gösteren bir camiadır.

Beşiktaş yöneticisi Fırat Fidan, kadın futbolunun gelişme şartını açıkladı:

“İlklerin takımı olan Beşiktaşımız aynı zamanda Türkiye'de ezeli rakipleri arasında da ilk kadın futbol takımını kurmuş olmanın gururunu yaşıyor. Şu anda da Süper Lig ve 1. Lig takımlarının tamamında tek kadın futbol takımına sahip takım Beşiktaş… Kadın futbolunun gelişimi ve rekabetçi bir lig olmasını sağlamak için federasyonumuz mutlaka diğer takımları da dahil edecek teşvikler, uygun şartlar hazırlamalı. Türkiye'de kadın futbolunun hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum.”

Çalışanlar da kadın

“Kadınların erkeklerden farkı olmadığını her zaman savunan bir kulüp Beşiktaş. Ve bu takımın oluşumunda bir tek sportif direktör erkek, diğer çalışanlar kadın. Beşiktaş kadına verdiği değeri ve önemi sadece kadın futbolcular için değil bünyesinde çalıştırdığı idari, teknik ve profesyonel kadrolar için de gösteriyor. Geçtiğimiz yıla oranla kadın istihdam oranımız yüzde 500 oranında artmış bulunmakta.”

Rekabet artmalı

“TÜRKİYE kadın futbolunda, dünya sıralamasına baktığınızda üzülerek söylüyorum ki çok iyi bir seviyede değil. İyi seviyelere gelmemiz için rekabet ortamının artması, cinsiyetçi yaklaşım zihniyetlerin azalması, yayın haklarının alınması gibi bir çok kriter ön plana çıkmakta. Ülke olarak kadın futbolunu hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum.