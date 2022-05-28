Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den eleştirilere çok sert cevap: Artık susun!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mali ve İdari Genel Kurul'da yaptığı konuşmada yönetimi hakkında yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.

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Beşiktaş Mali ve İdari Genel Kurulu'nda yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Ahmet Nur Çebi, sert ifadeler kullandı. Ahmet Nur Çebi, “Yönetimdeki arkadaşlarım bu sosyal medya yüzünden görev yapmak istemiyor. Artık susun!” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın borcu ile ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, “Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin’deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp ‘İbra etmeyin’ diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten… Beşiktaş’ın önceki dönem borçlarını toplam borçta sanki biz yapmışız bu borcu gibi algılatmaya çalışıyorsunuz. Ama bu borç benim senin borcun değil, bu borç Beşiktaş’ın borcu kardeşim. Hepimiz sorumlusuyuz” dedi.

Ahmet Nur Çebi, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Geldiğim zaman denk bütçe demiştim, bunu başardık. Pandemiye rağmen başardık. Size bir havadis veriyorum buradan. Şekerbank’taki %2.5’luk hisselerimizi pazartesi geri alıyoruz. 4.9 milyar borç var ama kasada 600 milyon bulunuyor. Borç 4.3 milyar. Her yıl pandemi yüzünden 500 milyon kaybettik. Tablo bu…

Abdullah Avcı’ya ‘Sana nasıl yardım edebiliriz’ dedim, ‘Edemezsiniz, enerjim bitti’ dedi. ‘Yolcu edelim o zaman’ dedim, ‘hayır’ dedi. Ben tazminat ödeyeceğim diye enerjisi bitmiş bir hocayı Beşiktaş’ta tutmam! Abdullah Avcı’ya 29 milyon lira ödeyecekken, o dönem diğer hocalara 31 milyon TL ödemişim. 2 milyon TL zarara sokmuşum. Avcı’nın yerine gelen hocayla aldığımız şampiyonluğun değeri 30 milyon Euro… Bunun hesabını sorman doğru değil.

Kadro dışı bırakılan futbolcular… Bizim dönemimizde alınmadı bunlar. Gelen 3 hoca da bunların takıma yaramadığını doğruladı. Bunların karşılığı 60 milyon euro. Bunların hesabını o gün soracaktınız, bugün değil.

Başkanlık cesaret işidir. Bir tane altyapıdan hoca getirdik, adamı perişan ettiler sosyal medyadan. Önder Karaveli geldi, ‘Başkanım ölmek üzereyim, yaşayamıyorum’ dedi. Ne diyecektim? Üzerine hoca getirmeyecek miydim? Gelen hoca da çok iyi.

Altyapıdan oyuncular geliyor. 2 yıldır ekiyoruz, 2 yıldır biçiyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, isim isim verip de çocuklar arasında husumet yaratmayacağım. Harika bir altyapımız var. Sözleşmeler neden imzalanmıyor deniyor bazı oyuncular için. Beşiktaş’ın alt yapısından gelip de kontrat yapmayacak oyuncu da anasının evine… Beşiktaş’ın kıymetini bilmeyenin kıymetini ben hiç bilmem. Beşiktaş formasını tercih etmeyen adamı bu kulüpte tutmam.”