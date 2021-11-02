Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den gündeme dair açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sporting maçı öncesi Portekiz'de açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren Çebi, Hatay'da sayılmayan golden VAR'ın Cüneyt Çakır'ı çağırmasına; taraftarların kendisini eleştirmesinden Sergen Yalçın'a dair birçok konuda önemli sözler söyledi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sporting maçı öncesinde siyah-beyazlıların resmi Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Takımın antrenmanı sırasında hem yarın (Çarşamba) Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik mücadeleyi değerlendiren Çebi, ardından Trabzonspor maçının günü için TFF’ye sitemde bulundu. Ahmet Nur Çebi, MHK-VAR ve teknik direktör Sergen Yalçın ile aralarındaki ağabey-kardeş ilişkisini anlattı.

AHMET NUR ÇEBİ’NİN SÖZLERİ

“Bu sene Türkiye şampiyonunun direkt katılabileceği belki de son sene. Adı üstünde Şampiyonlar Ligi. Üç maçımız istemediğimiz gibi gitti ama geri kalan üç maçımız var. Bunlardan galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Sakatlıklar, başladığımız günden beri yakamızı bırakmadı. Sadece Süper Lig’e etkisinden ziyade Şampiyonlar Ligi’ne de etki etti. Batshuayi’den, Pjanic’ten, Vida’dan, Rosier’den… Yine şanssızlıklar yaşıyoruz.”

“BİR DEFAYA MAHSUS YAPABİLİRDİNİZ”

“Ligin lideri olan, güçlü bir takımla Trabzonspor’la cumartesi günü maç yapacağız. O maç pazar günü olsun isterdik, niye cumartesi? Biz perşembe gece İstanbul’da olacağız, cuma günü evinde dinlenen oyuncuyu cumartesi maça çıkaracağız. Neredeyse sıfır antrenmanla. TFF dikkat edip de becerebilse güzel olacaktı ama anladığım kadarıyla yayıncı kuruluşun ısrarları var. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları var, haklı olarak pazar günü oynuyorlar. Bir defaya mahsus bunu yapabilirdiniz.”

“BAĞIRARAK DEĞİL KUPA GETİREREK…”

“Başkan çıksana, elini masaya vursana gibi söylemlerle tabii ki insanlar çektikleri acılara tepki gösteriyorlar. Taraftarıma şunu söylemek istiyorum, ben gereken yerlerde gereken tepkiyi gösteriyorum. Mühim olan bunları gidip ilgili kişilere ilgili şekilde anlatıp, mücadele ediyorsanız faydası var. Beşiktaş taraftarını bağırıp çağırarak değil, kupalar getirerek mutlu etmeyi vazife edinmem gerek. Lütfen, elinizi masaya vurun lafını söylemeyin. Ben bunları gerektiği yerlerde yapıyorum. Tabii ki haksızlıklar var, tepki gösterilecek mi, evet gösterilecek. Bunun sonucunda faydası olması lazım Beşiktaş’a.”

“CÜNEYT HOCA SEYRETTİĞİNİ GÖRMÜYOR, ANLAMIYOR”

“Ben nasıl şampiyon olacağız dedim, olduk. Transferleri yapacağız dedik, yaptık. Ben, bana güvenmelerini istiyorum. Bana güvenmemelerini sağlamaya çalışan bir muhalefet var, lütfen onlara takılmasınlar. Bana güvensinler. Ben, gereken yerlerde gerekenleri söylüyorum. Cüneyt Çakır, çok büyük hoca. Bir hoca, daha yepyeni biri VAR’da ‘Gel buraya bak hoca’ diyor. VAR protokolüne göre bir sakatlık var. O sakatlık da şu. Bariz bir şekilde, VAR hakeminin hatayı görüp çağırması lazım. Ne kadar bariz olduğu tartışılır. Cüneyt hoca, yardımcısını çağırıyor. Seyrettiğini görmüyor, anlamıyor. O zaman VAR hakeminin çağırmaması gerekiyor.”

“İŞİN KÖKÜNDE YATAN PROBLEMİN…”

“VAR’ın olma nedeni, kusurları ortadan kaldırmak. VAR’a rağmen hatalar devam ediyorsa, bunun anlamı VAR olmaktan çıkar. Ki o VAR’daki hakem, Başakşehir maçında da bunları yaptı. Eğer VAR’a rağmen hata yapılıyorsa, VAR’ın hükmü kalmamıştır. Hakem konuları ne zaman bitecek… Her hakem problemi ayyuka çıktığında bir MHK kellesi kopuyor. Ya kardeşim, defalarca kez yenisini getiriyorsunuz, bu iş çözülmüyor. İşin kökünde yatan problemin TFF veya MHK olmadığını kabulleneceksiniz. İşin başındaki sorun hakemler. Vedalaşın artık. Genç arkadaşlar gelsin, yapacaksa hatayı bunlar yapsın, biz de diyet ödeyeceksek geleceğimiz için ödeyelim. Geçmişi bırakmayan hakemler yapısı artık Beşiktaş’a, bana göre Beşiktaş’a, Galatasaray’a göre Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye göre Fenerbahçe’ye zarar veriyor.”

“Her kulüpte bir muhalefet vardır, bizdekiler bu ara yıkıcı şekilde çalışıyorlar. Beni ve yönetimi eleştirecekleri hiçbir şey kalmadı. Ekonomiyi kendi içinde akıcı hale getirdik, kulüpten bir kuruş alacağı olan yok. Şampiyon olduk. Transferler de güzel. Hakemler hata yapıyor, sen konuşmuyorsun diyorlar. Bir yerden vuracaklar. Ben de bana güvenin diyorum. Gerektiği yerde konuşuyorum. Televizyonun önüne çıkıp konuşuyorsam bilin ki şov yapıyorumdur, gereken yerde gerekeni yapmıyorum demektir. Benden o zaman korkun.”

SERGEN YALÇIN İÇİN: BEN BU ÇOCUĞU SEVİYORUM

“Sergen Hocayla aramızda abi kardeş ilişkisi var. Hocam, burada istediği müddetçe görev yapacak. Sağlığı, iştahı, arzusu yerindeyse kalmak istediği sürece burada kalacak. Benim hocanın gitmesini istediğim yönünde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Futbolcularımı küçük düşürücü ifadeler… Yok otelde kalmışlar, gitmişler gelmişler… Ben hocayı istiyormuşum, istemiyormuşum… Ben hocayla çalışacağım, bana sormasınlar. Ben bu çocuğu seviyorum, benim hocamı seviyorum.”

HATAY’DA İPTAL EDİLEN GOL, GALATASARAY’IN SAYILAN GOLÜ

“Galatasaray’ın attığı gol, bizim gol… İkisi birbirine çok benziyor. Galatasaray’ın golü gol değil demedik. Bizimki gol dedik. Bu golse, bu da gol. Bir algı yaratıldı, Galatasaray’ın golüne gol değil demişiz. O zaman kendi golüme gol değil demiş oluyorum. Galatasaray centilmence açıklama yaptı, sonra bugün bir yönetici çıktı ‘Galatasaray maçı haksız kaybetti’ dedi. O arkadaş yanlış konuşmuş. Ya öteki yönetici, ya bu yönetici. O arkadaş da otursun oturduğu yerde, mesleğini icra etsin. Ayıp etmiş.”

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