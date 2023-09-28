Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den play-off ve Şenol Güneş-Salih Uçan sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, stat isim sponsorluğu için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çebi, Türk futbolunun gündemine gelen ve nabız yoklanan play-off sistemine sıcak baktığını belirtti. Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olunan maç sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşananlara da değinen Çebi, "Tasvip ettiğim bir olay" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Stat isim sponsorluğunun imzalanmasının ardından başkan Çebbi, gündeme dair konuştu.

“PLAY-OFF’A OLUR DERİZ”

“Play-off konusu, bütün kulüplerin ortak kararıyla olabilecek bir şey. Eğer böyle bir şey olursa, biz olur deriz. Bizim için bir sakıncası yok. Play-off, bir keyiftir. Bu sezon olursa da sorun yok. Destek veririz. Top oynamaktan kaçmak gereksiz.”

ŞENOL GÜNEŞ VE SALİH UÇAN ARASINDA YAŞANANLAR

“Maç bitmiş. Kaybetmek acı bir şeydir. O süreç içerisinde tüm sinirler gergin. Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağı, baba oğul ilişkisini bilseniz o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi. O bir enstantane sonucu oluşmuş. Bir an önce oyuncularını içeri almak istiyor. Bu soruyu Şenol Hoca’ya sormanızda fayda var. Tasvip ettiğim bir olay olmasa dahi bunun kesinlikle art niyetli olmadığını biliyorum.”

“İkisi arasındaki ilişkiyi biliyorum, aralarında son derece sevgi ve saygı var. Uzun süreli bir olay değil. Oyuncuyu itmek olarak değil, soyunma odasına sokmak olarak bakın. Herkes zaten orada gergin. Anlık ve oradaki ambiyanstan oyuncularını çıkarabilme arzusundaki hoca hareketi olarak görüyorum.”

SPONSORLUK ANLAŞMASI HAKKINDA

“Beşiktaş tarihinin maddi olarak en yüksek değeriyle bu sözleşme imzalanmıştır. Bir milli dev ile, sanayi kuruluşuyla markamızın örtüşmesi beni ayrıca mutlu etmiştir. Stadyum isim, göğüs sponsorluklarının karşılığını en yüksek derecede almak ama mühim olan onları en değerli ve kulübe katkı verecek şekilde harcamak önem ifade etmektedir.”

“Bu süreç içerisinde ticari olarak görüşmeler önemliydi. Sessiz ve sedasız yapmaya çalıştık. Diğer görüştüğümüz kişiler incitmemek gerekiyordu. Nasıl kabul ederse camia öyle kabul etsin. Rahmi Bey’in bize olan desteğini herkes biliyor. Tersini söylemek abesle iştigal olur. Bizim verdiğimiz emeğin de yok sayılmasını doğru bulmuyorum.”

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