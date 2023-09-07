Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye 400 bin TL para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakem yorumları nedeniyle sert bir cezayla karşılık verdi. Süper Lig'de diğer kulüplere de cezalar yağarken, bazı taraftarların elektronik biletlerine de engel geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye 400 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Çebi’nin, 20 Temmuz 2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray müsabakasından sonra kulübün internet sitesinde yer alan beyanlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400 bin lira para cezasına hükmetti.

Kurul, Çebi’nin, “Hakemler, maçların sonucunu belirlemek için bir araç olmamalı. Hakemlerin taraflı olması, futbolumuza zarar veriyor.” şeklindeki açıklamalarının “sportmenliğe aykırı hareket” kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü’ne de sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalardan dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.

GALATASARAY’A PARA CEZASI

PFDK, Galatasaray’a ise çeşitli nedenlerden dolayı toplam 329 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Galatasaray’ın, 20 Temmuz 2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 237 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ayrıca, Galatasaray’ın, müsabaka esnasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 91 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

PFDK, saha olayları nedeniyle RAMS Başakşehir’e 112 bin lira para cezası verdi.

Kurul, RAMS Başakşehir’in, 20 Temmuz 2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

PFDK, çeşitli nedenlerden dolayı MKE Ankaragücü’ne 172 bin, Gaziantep FK’ye 300 bin, Çaykur Rizespor’a 112 bin, Atakaş Hatayspor’a 139 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Galatasaray, Çaykur Rizespor’da bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının da bloke edilmesi yönünde karar aldı.

Yukatel Adana Demirspor’da 1 taraftarın, Trabzonspor’da 1 taraftarın, RAMS Başakşehir’de 2 taraftarın, MKE Ankaragücü’nde 3 taraftarın, Fenerbahçe’de 2 taraftarın, Galatasaray’da 2 taraftarın ve Çaykur Rizespor’da 2 taraftarın elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi. (AA)