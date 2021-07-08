Beşiktaş Başkanı Çebi’den Rachid Ghezzal açıklaması: ‘Çözemedik’

Beşiktaş’ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi’den açıklama geldi.

Gün içinde Ghezzal’ın menajeriyle bir araya gelen Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada “Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek” dedi.

Geçen sezon Süper Lig’de 31 maça çıkan ve 8 gol, 17 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Cezayirli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Leicester City, Ghezzal’ı 2018 yılında Monaco’dan 14 milyon Euro’ya transfer etmiş ve bir yıl sonra Fiorentina’ya kiralık olarak yollamıştı.