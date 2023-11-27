Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
Beşiktaş başkanlık seçimi Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecekti ancak çoğunluk sağlanamadığı için toplantı tarihi ileri alındı. Beşiktaş başkanlık seçimi 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararıyla birlikte başkanlık seçiminin yapılacak. Hasan Arat ve Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlık seçimi için karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Konuyla ilgili olarak kulüpten gelen açıklama şu şekilde:
“Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş – İstanbul adresinde bulunan BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi'nde yapılacağı ilan edilmişti.
Bugün toplantı çoğunluğu sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.”
BAŞKANLIK YARIŞINDA İKİ ADAY YARIŞACAK
Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanlığı için seçimde iki aday yarışacak. Adaylığını açıklayan isimler Hasan Arat ve Serdal Adalı oldu.