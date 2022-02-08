Beşiktaş boşa kürek çekiyor!

Beşiktaş, son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 360 dakikada 15’i isabetli 63 şut, 20’si isabetli 94 orta ve 31 korner sadece 3 kez gol getirdi.

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Süper Lig'deki zirve yarışından ezeli rakipleri gibi iyice uzaklaşan Beşiktaş'ın en büyük sorununun gol yollarında oluşu dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar özellikle son Antalya maçında rakip kaleyi ablukaya alırken, 90 dakika golsüz sonuçlandı. Kartal, düşmemek için ter döken rakibi önünde isabetli şut bulmakta da zorlandı.

2 galibiyet 2 beraberlikle sonuçlanan son 4 maçta atılan 3 golün 2'si Batshuayi'den geldi. Ancak Premier Lig patentli Belçikalı forvetin son vuruşlardaki yetersizliği, daha fazla gol olmasını engelledi. Yeni Malatyaspor sınavında gol atan oyuncu, Alex Teixeria oldu.

ALTTAKİLERE PUAN DAĞITIYOR!

Düşenin dostu Beşiktaş! Kartal bu sezon küme düşme potasında olan ve ligde kalmak için savaş veren takımlara puan kaybetmeye Antalya önünde devam etti. Siyah-beyazlılar, ligin son 5 basamağında yer alan takımlarla oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı; toplam puan kaybı 12 oldu.

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