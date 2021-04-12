Beşiktaş Cenk Tosun’un sakatlığını açıkladı: ‘Patellar tendon kopması’

Süper Lig 34. haftasında BB Erzurumspor’u 4-2 mağlup eden lider Beşiktaş, forvet oyuncusu Cenk Tosun’un sakatlığı nedeniyle galibiyet sevincini doyasıya yaşayamadı.

Maçın 73. dakikasında sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan milli futbolcunun yaklaşık 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama ile sakatlığa dair teşhis ve detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Hava topu mücadelesi sonrasında yere düştükten sonra ayağa kalkamayan Cenk tosun’un sağ dizinde patellar tendon kopması meydana geldiği ve sakatlığın oluştuğu bölgeye operasyon yapıldığı duyuruldu.

İşte Beşiktaş Kulübü’nün Cenk Tosun’un sakatlığına dair yaptığı açıklama:

“Futbol Takımımızın Süper Lig'in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir. Futbolcumuz Cenk Tosun'a, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü'nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır. Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”

PATELLAR TENDON YIRTIĞI

Diz fonksiyonu tamamen bozulur. Diz kapağı ve kaval kemiği arasındaki bağlantı kaybolur.