Beşiktaş Club Brugge karşısında prestij maçında
Bir üst tura çıkma şansı kalmayan Beşiktaş, Club Brugge karşısında Konferans Ligi'nde grubundaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
UEFA Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, Club Brugge'ü ağırlıyor. Gruptan çıkma şansını kaybeden siyah-beyazlılar ilk galibiyetini arıyor.
Rashica, Onana, Bailly, Ghezzal, Masuaku, Rosier, Yakup Arda, Zaynutdinov ve Amartey sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.
İki takımın Belçika'daki maçı 1-1 bitmişti.
- Muhtemel 11’ler:
- Beşiktaş: Mert, Onur, Aytuğ, Colley, Tayfur, Amir, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rebic Aboubakar
- Club Brugge: Mignolet, Buchanan, Mechele, Spileers, De Cuyper, Vetlesen, Onyedika, Bielsen, Zinckernagel, Thiago, Jutgla