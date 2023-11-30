Beşiktaş, Club Brugge’e 5-0 yenildi!

Temsilcimiz Beşiktaş, 4. hafta sonunda veda ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde prestij ve ülke puanı için çıktığı Club Brugge mücadelesinden 5-0 yenik ayrıldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 5-0 kaybetti. Avrupa’da bu sezon etkisiz kalan ve oynadığı 4 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, prestij için taraftarı önünde çıktığı maçta hiçbir varlık gösteremedi.

Gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge, 4. dakikada Nielsen’in yaklaşık 30 metreden attığı golle 1-0 öne geçti. 14’te Thiago farkı 2’ye çıkardı. Belçika ekibi ikinci yarıya da hızlı girdi. 46’da Thiago yine sahneye çıkarken 50’da Onyedika skoru 4-0 yaptı. 69. dakikada Skov Olsen siyah-beyazlı taraftarların da alkışladığı 5. golü atıp maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla temsilcimiz 1 puanla son sırada kalırken, Club Brugge 13 puanla grup liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş gruptaki son maçını 14 Aralık Perşembe günü İsviçre’de Lugano ile oynayacak. Club Brugge de aynı gün sahasında grup liderliği için Bodo/Glimt’i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper’in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin’in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Belçika ekibi farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanatta Vetlesen’in ceza sahasına yerden ortasında Thiago’nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

38. dakikada Thiago’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Club Brugge, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

46. dakikada Club Brugge üçüncü golü buldu. Beşiktaş yarı sahasının sağında Onur Bulut’un hatalı pası sonucunda araya giren Balanta, meşin yuvarlağı Thiago ile buluşturdu. Thiago’nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-3

51. dakikada Belçika ekibi farkı 4’e çıkardı. Skoras’ın altıpasın solunda yerden pasına hareketlenen ve ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

70. dakikada Club Brugge skoru 5-0 yaptı. Savunmada Mechele’nin derinlemesine uzun pasında sol kanatta topla buluşan Skoras, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, altıpasın solunda pasını Skov Olsen’e verdi. Skov Olsen, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 5’e çıkardı: 0-5.

Club Brugge, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

SON MAÇTAN 7 İSİM FARKLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun 5. haftasında Belçika’nın Club Brugge takımını konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı’nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Cenk Tosun, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar 11’iyle başladı.

Beşiktaş’ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Amir Hadziahmetovic, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Serkan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 13. haftasında Yılport Samsunspor’u 2-1 mağlup ettikleri müsabakada ilk 11’de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Muleka ve Gedson’u yedeğe çekti.

Samsunspor karşısında 11’de sahaya çıkan kaleci Mert Günok’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Valentin Rosier ile Arthur Masuaku ve kart cezalısı Necip Uysal kadroya dahil edilmedi.

Çalımbay, bu oyuncuların yerine Ersin, Tayfur, Zaynutdinov, Demir Ege, Salih, Rebic ve Aboubakar’ı ilk 11’de görevlendirdi.

“Kara Kartal” da Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

ABOUBAKAR 5 MAÇ SONRA İLK 11’DE

Beşiktaş’ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11’de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların son oynadığı Yılport Samsunspor mücadelesinde ise ikinci yarıda forma giymişti.

ONUR BULUT ZORUNLU OLARAK STOPERDE

Beşiktaş’ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı.

Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl’ü ise sağ bekte tercih etti.

MAÇ KADROSUNDA ALTYAPIDAN 8 OYUNCU

Beşiktaş’ın Club Brugge ile oynadığı müsabakanın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile Demir Ege Tıknaz’ı ilk 11’de sahaya sürerken, Göktuğ, Emirhan, Mustafa, Aytuğ, Serkan ve Semih’e ise yedek kulübesinde yer verdi.