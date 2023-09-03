Beşiktaş, Coutinho için tekrar devrede!

Şenol Güneş'in '10 numara istemiyoruz' demesine rağmen Beşiktaş, Philippe Coutinho için harekete geçti. Daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona gibi devlerde forma giyen yıldız futbolcu, bir ay önce Beşiktaş'ın teklifini reddetmişti.

Doğan GÜNDOĞDU

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Her ne kadar Şenol Güneş “10 numara istemiyoruz” dese de Beşiktaş yönetimi hücum hattına takviye yapmanın peşinde. İngiliz medyasında çıkan ve transfer kulislerinde de yanıt bulan iddiaya göre siyah-beyazlılar, Aston Villa'dan Philippe Coutinho'nun peşinde.

İngiliz ekibinde düzenli oynama şansı azalan 31 yaşındaki kanat oyuncusuna Suudi takımlarından da teklifler var.

Bu futbolcu, bundan bir ay önce Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddetmişti.

İnter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen tecrübeli yıldız 10 numara bölgesinde de oynayabiliyor.

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