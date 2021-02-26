Beşiktaş Denizlispor’u rahat geçti, zirve takibini sürdürdü

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanan maçta Denizlispor’u 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz haftayı Bay geçen Beşiktaş’ın, Denizlispor ile 11 gün sonra karşılaştığı maçta goller Larin, Aboubakar ve Ljajic’ten geldi. Denizlispor’da Sagal’ın bir şutu direkten döndü. Siyah-beyazlı ekip, puan olarak lider Galatasaray’ı yakaladı. Denizlispor ise ateş hattından çıkamadı.
Maçta iki takımın da birer golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası iptal edildi. Beşiktaş’ın Larin ile bulduğu gol elle oynama, Rodallega’nın ağlara gönderdiği top ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Beşiktaş, 11 günlük aranın ardından çıktığı karşılaşmada eski temposundan uzak bir görüntü sergiledi. Buna rağmen yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında yara almadı.
İlk yarıda peş peşe bulduğu gollerle farkı bir anda üçe çıkaran Beşiktaş, daha sonra oyunu kontrol etti. Tempoyu fazla arttırmayan Beşiktaş, buna rağmen farkı arttıracak fırsatları da buldu. Ancak etkisiz son vuruşlar, Beşiktaş’ın maçı 3-0’la tamamlamasına neden oldu. Savunmada ise özellikle ilk yarıda topla çıkarken yapılan top kayıpları dikkat çekerken, konuk ekip bu hatalar sonrası yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
Zorlu deplasmanda en azından bir puan parolasıyla gelen Denizlispor ise, ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Final paslarındaki hatalar ve son vuruşlardaki yetersizlik, konuk ekibin İstanbul’dan puansız dönmesine neden oldu. Soyunma odasına 3-0 yenik giren Denizlispor, ikinci yarıda oyun disiplininden uzak bir görüntü sergiledi.
Konuk ekipte Sagal dışında etkili olan bir futbolcu göze çarpmazken, hem savunmada hem de hücumda sergilenen performans hayal kırıklığı yarattı. Şilili futbolcunun tek başına çabası da Denizlispor’a yetmedi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor’un sergilediği futbol, gelecek için umut vermedi. Maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sagal da, moralleri bozan bir başka etken oldu.
Bu galibiyetle puanını 54 yapan Beşiktaş, averajla lider Galatasaray’ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Denizlispor ise 21 puanda kalarak maç fazlasıyla 19. sırada yer aldı.
Beşiktaş 3-0 Denizlispor
Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Beşiktaş, 11 günlük dinlenmenin ardından yeniden sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 2’nci sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın’ın öğrencileri Denizlispor’u yenerek, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattının içinde yer alan Denizlispor ise İstanbul deplasmanından mutlaka puan çıkarmanın hesabını yapıyor.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Nkoudou, Larin, Aboubakar
YEDEKLER: Utku, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Hasic, Gökhan
DENİZLİSPOR: Cenk, Tiago Lopes, Mustafa, Kubilay, Leismann, Ben Mohamed, Diskerud, Murawski, Mesanovic, Sagal, Rodallega
YEDEKLER: Pantilimon, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Hasan, Bakalordz, Sacko, Dossevi, Ali Yavuz
Beşiktaş’ta Cenk Tosun'un sol dizindeki sakatlığı sürüyor. Bir diğer sakat oyuncu Montero ise saha çalışmalarına başladı ancak onun da oynama şansı bulunmuyor.
Denizlispor’da ise sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin Beşiktaş mücadelesinin kafilesinde yer almıyor.
Denizlispor ile oynadığı maçlarda büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibiyle karşılaştığı son 11 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılırken, 14 maçtır da mağlup olmuyor.
Beşiktaş, Denizlispor'a en son 2004 yılında deplasmanda kaybetti. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 karşılaşmada Beşiktaş 32 kez galip gelirken, 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor da 4 defa kazanan taraf oldu.
Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise Denizli ekibinin yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. 5 Mayıs 1996 yılında siyah-beyazlıları deplasmanda yenen Ege temsilcisi, bu maç dışında rakip sahada galibiyet alamadı.
İstanbul'da oynanan 21 maçın 5'i beraberlikle sonuçlanırken, Beşiktaş rakibini 15 kez eli boş gönderdi.
Beşiktaş’ta 4 futbolcu Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3’er sarı kartı olan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef De Souza yarın akşam teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 28’inci haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor’da ise Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Mesanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde 28’inci haftayı BAY geçecekleri için 29’uncu haftada sahalarında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.