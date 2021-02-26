Beşiktaş Denizlispor’u rahat geçti, zirve takibini sürdürdü

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanan maçta Denizlispor’u 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz haftayı Bay geçen Beşiktaş’ın, Denizlispor ile 11 gün sonra karşılaştığı maçta goller Larin, Aboubakar ve Ljajic’ten geldi. Denizlispor’da Sagal’ın bir şutu direkten döndü. Siyah-beyazlı ekip, puan olarak lider Galatasaray’ı yakaladı. Denizlispor ise ateş hattından çıkamadı.

Maçta iki takımın da birer golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası iptal edildi. Beşiktaş’ın Larin ile bulduğu gol elle oynama, Rodallega’nın ağlara gönderdiği top ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Beşiktaş, 11 günlük aranın ardından çıktığı karşılaşmada eski temposundan uzak bir görüntü sergiledi. Buna rağmen yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında yara almadı.

PEŞ PEŞE GOLLER

İlk yarıda peş peşe bulduğu gollerle farkı bir anda üçe çıkaran Beşiktaş, daha sonra oyunu kontrol etti. Tempoyu fazla arttırmayan Beşiktaş, buna rağmen farkı arttıracak fırsatları da buldu. Ancak etkisiz son vuruşlar, Beşiktaş’ın maçı 3-0’la tamamlamasına neden oldu. Savunmada ise özellikle ilk yarıda topla çıkarken yapılan top kayıpları dikkat çekerken, konuk ekip bu hatalar sonrası yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Zorlu deplasmanda en azından bir puan parolasıyla gelen Denizlispor ise, ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Final paslarındaki hatalar ve son vuruşlardaki yetersizlik, konuk ekibin İstanbul’dan puansız dönmesine neden oldu. Soyunma odasına 3-0 yenik giren Denizlispor, ikinci yarıda oyun disiplininden uzak bir görüntü sergiledi.

SAGAL CEZALI

Konuk ekipte Sagal dışında etkili olan bir futbolcu göze çarpmazken, hem savunmada hem de hücumda sergilenen performans hayal kırıklığı yarattı. Şilili futbolcunun tek başına çabası da Denizlispor’a yetmedi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor’un sergilediği futbol, gelecek için umut vermedi. Maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sagal da, moralleri bozan bir başka etken oldu.

Bu galibiyetle puanını 54 yapan Beşiktaş, averajla lider Galatasaray’ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Denizlispor ise 21 puanda kalarak maç fazlasıyla 19. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Beşiktaş 3-0 Denizlispor

13′ Sol kanatta topla buluşan N'Koudou'u, rakibinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Cenk, topu kontrol etti.

Sol kanatta topla buluşan N'Koudou'u, rakibinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Cenk, topu kontrol etti. 16′ Vida'nın kısa düşen pasında topu kapan Mesanovic'in, şutu Welinton'a çarparak kornere çıktı.

Vida'nın kısa düşen pasında topu kapan Mesanovic'in, şutu Welinton'a çarparak kornere çıktı. 20′ Sol kanatta son çizgiye inen Sagal, ortasını penaltı noktasına doğru çevirdi. Rodallega'nın topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı.

Sol kanatta son çizgiye inen Sagal, ortasını penaltı noktasına doğru çevirdi. Rodallega'nın topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı. GOL! 22′ Rosier'in sağ kanatta yerden gönderdiği ortayı Mustafa Yumlu uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulunan Larin, çapraz pozisyonda çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

29′ N'Koudou'nun sağ kanattan arka direğe gönderdiği orta Larin'in dokunuşunda top filelere gitti. Ancak VAR'ı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

N'Koudou'nun sağ kanattan arka direğe gönderdiği orta Larin'in dokunuşunda top filelere gitti. Ancak VAR'ı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti. GOL! 38′ Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında kaleci Cenk'in yumrukladığı topa ceza alanı dışından N'Sakala vurdu. Oluşan karambolde ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

GOL! 39′ Beşiktaş'ın kazandığı topta Aboubakar'ın sol kanattan topu alarak, ceza alanı içine sarkıtı ve pasını Ljajic'e çıkardı. Bu futbolunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

44′ Mesanovic'in topuk pasında Rodallega rakibinden sıyrılarak çektiği şutta topu filelere gönderdi. Ancak VAR'dan uyarı le pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Mesanovic'in topuk pasında Rodallega rakibinden sıyrılarak çektiği şutta topu filelere gönderdi. Ancak VAR'dan uyarı le pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 45+2′ Sagal'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Sagal'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. 47′ Ceza sahası dışında topla buluşan Atiba’nın önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruş Cenk’te kaldı.

Ceza sahası dışında topla buluşan Atiba’nın önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruş Cenk’te kaldı. 81′ Sagal’ın ortasında topla buluşan Rodallega’nın göğüs kontrolü sonrası çektiği sert şut kaleyi bulmadı.

Sagal’ın ortasında topla buluşan Rodallega’nın göğüs kontrolü sonrası çektiği sert şut kaleyi bulmadı. 82′ Savunmanın arkasına atılan topta kalesini terk eden Cenk’in kafasıyla uzaklaştırdığı top, Gökhan Töre’nin önünde kaldı. Gökhan Töre’nin aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Savunmanın arkasına atılan topta kalesini terk eden Cenk’in kafasıyla uzaklaştırdığı top, Gökhan Töre’nin önünde kaldı. Gökhan Töre’nin aşırtma vuruşunda top auta gitti. 88′ Rosier’in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Hasic’in gelişine yaptığı vuruşu Cenk kornere çeldi.

Rosier’in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Hasic’in gelişine yaptığı vuruşu Cenk kornere çeldi. 90+3′ Larin’in pasında sol çaprazda topla buluşan Hasic’in sert vuruşunu Cenk kornere çeldi.

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Beşiktaş, 11 günlük dinlenmenin ardından yeniden sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 2’nci sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın’ın öğrencileri Denizlispor’u yenerek, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattının içinde yer alan Denizlispor ise İstanbul deplasmanından mutlaka puan çıkarmanın hesabını yapıyor.

İLK 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Nkoudou, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Hasic, Gökhan

DENİZLİSPOR: Cenk, Tiago Lopes, Mustafa, Kubilay, Leismann, Ben Mohamed, Diskerud, Murawski, Mesanovic, Sagal, Rodallega

YEDEKLER: Pantilimon, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Hasan, Bakalordz, Sacko, Dossevi, Ali Yavuz

Beşiktaş’ta Cenk Tosun'un sol dizindeki sakatlığı sürüyor. Bir diğer sakat oyuncu Montero ise saha çalışmalarına başladı ancak onun da oynama şansı bulunmuyor.

Denizlispor’da ise sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Ahmed Yasin Beşiktaş mücadelesinin kafilesinde yer almıyor.

SON MAĞLUBİYETİ 2004'TE

Denizlispor ile oynadığı maçlarda büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibiyle karşılaştığı son 11 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılırken, 14 maçtır da mağlup olmuyor.

Beşiktaş, Denizlispor'a en son 2004 yılında deplasmanda kaybetti. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 karşılaşmada Beşiktaş 32 kez galip gelirken, 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Denizlispor da 4 defa kazanan taraf oldu.

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise Denizli ekibinin yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. 5 Mayıs 1996 yılında siyah-beyazlıları deplasmanda yenen Ege temsilcisi, bu maç dışında rakip sahada galibiyet alamadı.

İstanbul'da oynanan 21 maçın 5'i beraberlikle sonuçlanırken, Beşiktaş rakibini 15 kez eli boş gönderdi.

BEŞİKTAŞ’TA 4, DENİZLİSPOR’DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş’ta 4 futbolcu Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3’er sarı kartı olan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef De Souza yarın akşam teknik direktör Sergen Yalçın’ın şans vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 28’inci haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor’da ise Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Mesanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde 28’inci haftayı BAY geçecekleri için 29’uncu haftada sahalarında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.