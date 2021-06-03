Beşiktaş, Diego Costa’yı bütçeye uydurmaya çalışıyor

Beşiktaş’ta santrfor çalışmaları sürüyor. Bir yandan Vincent Aboubakar'la pazarlıkları sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan da Kenan Karaman'ı ikna etmeye çalışıyor. Ancak yönetim önemli bir yıldızla da temasta. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takımın ağırlığını kaldırabilecek bir santrfor arayan Beşiktaş'ın radarındaki isim Diego Costa. Atletico Madrid ile kontratı sona eren İspanya pasaportlu santrfor, siyah-beyazlılara sunulan isimler arasında ağırlık kazanmış durumda.

AŞIRI TALEP ENDİŞESİ

Ekonomik çekincelerle pek çok transferi veto eden Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Diego Costa dosyasını inceliyor. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler henüz ileri safhaya taşınmadı. Beşiktaş profesyonelleri, Costa'nın yüklü maliyetini aşağıya çekmeye çalışıyor. Yönetim de formül arıyor.

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi geliriyle birlikte harcama limiti yükselecek kulüp, yine de 32 yaşındaki santrforun aşırı taleplerinden çekiniyor. Bütçede yer açılması halinde Diego Costa ile kesin anlaşma zemini aranacak.

2011’DE KAPIDAN DÖNDÜ

Diego Costa, Beşiktaş'a yabancı bir isim değil. Avrupa'da parlamadan önce, 2011'de, siyah-beyazlılar Costa ile anlaşmıştı. Tartışmalı menajer Jorge Mendes'in Beşiktaş'a getireceği oyuncu ağır şekilde sakatlanınca dönemin yönetimi vazgeçmişti. Diego Costa, daha sonra 38 milyon Euro'ya Chelsea'ye sonra da 60 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olmuştu.