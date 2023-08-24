Beşiktaş, Dinamo Kiev ile Romanya’da karşılaşıyor: Şenol Güneş ve Mircea Lucescu ilk kez rakip

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş ve Mircea Lucescu'nun ilk defa birbirlerine rakip olduğu bu maçta, siyah-beyazlıların yeni transferleri de sahada olacak.

Sozcu.com.tr

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Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında bugün saat

20.00'de Dinamo Kiev'le deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Rapid-Giulesti Stadı'nda oynanacak. İkinci turda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0, üçüncü turda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyen siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibini de saf dışı bırakıp adını gruplara yazdırmayı hedefliyor.

Avrupa kupalarında birbirlerine yabancı olmayan iki kulüp bugün 11. kez karşı karşıya gelirken eşleşmenin kaderini belirleyecek faktörlerden biri ise saha kenarında olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş (71) ile Dinamo Kiev'in çalıştırıcısı Mircea Lucescu (78) kariyerlerinde birbirlerine ilk defa rakip olacak.

Dün özel uçakla Bükreş'e giden Beşiktaş'ın kafilesinde yeni transferler Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov da bulunurken, Ghezzal kadroya alınmadı.

Muhtemel 11’ler:

Dinamo Kiev: Buschan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Yarmolenko, Voloshyn, Vanat.

Buschan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Yarmolenko, Voloshyn, Vanat. Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.

Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar. Stat: Rapid Giulesti

Rapid Giulesti Yayın: SSport

SSport Saat: 20.00

KARTAL İLK PEŞİNDE

Türk takımlarının, 24 kez ile Avrupa kupalarında en çok karşılaştığı rakip olan Dinamo Kiev, Beşiktaş'ın da yakından tanıdığı bir kulüp. Siyah-beyazlılar, Ukrayna temsilcisiyle geçmişte 10 maça çıktı.

Bu mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kara Kartal, rakibiyle oynadığı 3 eleme turu eşleşmesini de kaybeden taraf oldu. Beşiktaş bu turu geçerse Dinamo Kiev'i ilk kez eleyecek.

“LUCESCU’YU RAKİP GÖRMEK İSTEMEZDİK”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi basın toplantısında zor bir eşleşmeye çıkacaklarını söyledi.

Tecrübeli hoca Ukrayna ekibinin çalıştırıcısı Lucescu için de, “Dünya futbolunda büyük bir yeri var. Beşiktaş'ta da çalıştı, burayı tanıyor. Saygıdeğer bir futbol adamı, rakip olarak görmek istemezdik. Hem ona, hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçen biz olmak istiyoruz” dedi.

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