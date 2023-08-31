Beşiktaş, Dinamo Kiev’i eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kaldı

Beşiktaş ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Dinamo Kiev'i İstanbul'da da üstün bir oyun sergilediği maçta 1-0 yenerek adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne yazdırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park’ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak adını gruplara yazdırdı. İlk maçı Romanya’da 90+4’te attığı golle 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde rövanşa çok etkili başlayıp birçok fırsatı harcadı ancak 52’de sahneye Vincent Aboubakar çıktı.

GOL NASIL OLDU?

52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson’un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan’ın solundan köşeye gitti: 1-0.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup kura çekimi yarın (Cuma) saat 15.30’da başlayacak.

AVRUPA’DA FİRE VERMEDİ

Beşiktaş bu sezon Avrupa’da oynadığı 6 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonda gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla geçerken, 3. ön eleme turunda da Azerbaycan takımı Neftçi’yi 3-1 ve 2-1 yendi.

Siyah-beyazlı takım son olarak Dinamo Kiev’i saf dışı bıraktı ve bu sezonki Avrupa macerasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

ABOUBAKAR, AVRUPA’DA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş’ı Dinamo Kiev karşısında 52. dakikada attığı golle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini kaydettiği Avrupa arenasını yine boş geçmedi.

Maçı tek golünü atan Aboubakar, sezonun ilk golünü UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Turu’nda Arnavutluk ekibi Tirana karşısında kaydetmişti. Neftçi ile oynanan üçüncü tur maçlarında da birer gol atan Kamerunlu oyuncu, Dinamo Kiev maçlarında birer gol kaydederek bu sezon 5. gol sevincini yaşadı.

Ligde henüz golü bulunmayan siyah-beyazlı oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük’le oynanan sezonun ilk maçında bir penaltı vuruşunu gole çevirememişti.

Beşiktaş formasıyla Avrupa’da 11. golünü atan Aboubakar, 1 gol daha atması halinde 12’şer golle Beşiktaş’ın Avrupa’da en golcü yabancı oyuncuları olan Bobo ve Ricardo Quaresma’yı yakalayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier’in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.

18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier’den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley’in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut’a çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Gedson’un pasında sol kanatta topla buluşan Muleka, Aboubakar’a pasını aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu yeniden alan Muleka, ceza yayı üzerinden yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

23. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Karavaev, ceza sahası önündeki Vanat’a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov’un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson’un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan’ın solundan köşeye gitti: 1-0.

57. dakikada Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rosier’in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine girip kale sahasına hareketlenen Muleka’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

73. dakikada Muleka’nın baskısı sonrasında topu kapan Onur Bulut, tekrar Muleka’yı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Buschan uzanarak topu kornere gönderdi.

83. dakikada Beşiktaş ceza sahası önü sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Andriyevskiy direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rebic, kale sahası önüne hareketlenen Zaynutdinov’u gördü. Bu futbolcunun düzeltip yerden yaptığı vuruşta kaleci Buschan son anda topu kontrol etti.

Karşılaşma Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.