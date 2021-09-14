Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Dortmund maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak Beşiktaş Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü, saat 19:45'te başlayacak. Beşiktaş Dortmund maçı Exxen dijital platformunda canlı yayınlanacak.

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar 3 yıl aradan sonra sahne alacakları Şampiyonlar Ligi’nde galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Eylül Çarşamba günü, Vodafone Park’ta saat 19:45’te başlayacak Beşiktaş Borussia Dortmund maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

SERGEN YALÇIN’IN İMHA PLANI HAZIR

Yarın Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk maçına Alman devini konuk ederek çıkacak olan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kurmayları kritik sınavın taktiğini belirledi. Teknik heyet, Bayer Leverkusen’i 4-3 mağlup eden Dortmund’un savunma zaaflarını tespit etti. Alman ekibin ileri çıkışlarda geri dönmekte zorlandığı ortaya çıktı.

İLK TOP PJANİC’E

Sergen Yalçın, bu nedenle oyuncularından kalabalık orta sahayla sakin futbolla bekleyen bir görüntü sergilemelerini istedi.

Siyah-beyazlılar, hocası, topa sahip olduklarında meşin yuvarlağı hızlı bir şekilde yüksek kalite pas özelliği olan Miralem Pjanic ile buluşturacak. Boşnak yıldız, rakip kaleye hızlı gidebilen Batshuayi’ye kilit paslar verecek. Beşiktaş, böylece savunma arkasına sarkacak olan Belçikalı yıldızın bitirici vuruşlarıyla gol bulmaya çalışacak.

Ligde oynadığı 4 maçta gol yemeyen ve bu alanda ülkemizde tek takım konumunda olan Beşikaş’ı Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir 90 dakika bekliyor. Kartal’ın önemli gol silahları olan Borussia Dortmund karşısında maça Necip-Welinton stoper ikilisiyle başlaması bekleniyor.

Montero’nun hazır olmayışı nedeniyle bu tercihi yapacak olan Sergen Yalçın, Josef de Souza’dan sık sık savunmanın arasına girip Necip’e yardımcı olmasını istedi. Formunun zirvesinde olan sambacı defans için her türlü fedakarlığı yapacağını hocasına iletti.

Beşiktaş'ta Vida sakatlığı nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek. İlk 11’de görev alacak olan Welinton’a Norveçli yıldız golcü Haaland’ı tutma görevi verilecek.

Sergen Yalçın, formda olan golcü ismi, Brezilyalı stoperin sert savunmasıyla durdurmayı planlıyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Vodafone Park’taki dev karşılaşmanın biletleri çıkar çıkmaz bitti. Beşiktaşlı taraftarlar, yoğun ilgi gösterdiği bilet satışını 1 saatte sonlandırdı.

Zorlu Dortmund maçı kapalı gişe oynanacak.