Beşiktaş Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi başlıyor… İşte karşılaşma öncesi son bilgiler

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı ile Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor... Siyah-beyazlılar, rekorlarla bıraktığı Şampiyonlar Ligi arenasına Alman devi B.Dortmund sınavıyla geri dönüyor. 82 milyon, Beşiktaş’tan yeni bir zafer bekliyor.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki açılış maçında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Kara Kartal, Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en büyük turnuvasında 8. kez boy gösterecek. Son olarak 2017-18 sezonunda bu arenada yer alan siyah-beyazlılar, puan rekoru kırıp grubunu lider tamamlamıştı. Vodafone Park'taki maçı 20 bin dolayında taraftar izleyebilecek. C Grubu'ndaki diğer maçta ise Sporting 22.00'de Ajax'ı ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Vodafone Park’ta 19:45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak

UMUT, VİDA VE ALEX YOK

Beşiktaş’ta Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlığı bulunuyor. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer İstanbul'a getirilmedi. Sergen Yalçın'ın orta alanı kalabalık tutması Atiba-Josef-Pjanic üçlüsüyle maça başlaması bekleniyor. Vida'nın yokluğunda stoperde Montero oynayacak. Son antrenmana katılmayan N'Koudou'nun kadroda yer almayacağı açıklandı. Larin'in 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

DEVLER LİGİ’NDE KARTAL

– 44 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı; 43 gol atarken, 83 gol yedi.

– 2017-18 sezonunda grubunu yenilgisiz ve lider tamamladı. 14 puanla rekor kırdı.

– Gruplarda oynadığı son 12 maçta 1 yenilgi yaşadı, 6 beraberlik ve 5 galibiyet elde etti.

‘FİNAL HAYALİ KURABİLİRİZ’

TEKNiK adamlık kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Sergen Yalçın, basın toplantısında güçlü takımlarla oynayacaklarını vurguladı. Yalçın, “Hedefimiz gruptan çıkmak. Final hayali kurabilir miyiz? Belki kurabiliriz. Bu seviyede o kadar kolay değil ama hayali olabilir” dedi. Grubun en düşük bütçeli takımı olduklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Saha içi organizasyonu, istek, arzu, kazanma hırsı ve oyuncuların enerjisi gibi unsurları yakalarsak başarılı olabiliriz. Bizim için test maçı olacak. Kazanmak için her şeyi yapan bir takım göreceksiniz. Burada başarılı olmak istiyorsak minimum 115 km koşmalıyız” diye konuştu.

SERGEN YALÇIN’DAN ACUN ILICALI’YA ÇAĞRI

ACUN Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen, Beşiktaş-Dortmund maçını yayınlanacak. Sergen Yalçın, Ilıcalı'ya çağrı yaparak, “Acun'dan rica etmek lazım herhalde. Ben öncülük edeyim: Kanalı aç, halk maçı izlesin. Maç, TV8'den verilebilir” dedi.

ACUN ILICALI’DAN CEVAP GELDİ

Haber Global’de yayımlanan Az Önce Konuştum programının konuğu olan Ilıcalı, Sergen Yalçın’ın çağrısına yanıt verdi:

”Çok sevdiğim, çok başarılı bir dostum Sergen Yalçın. Burada herkesin kendi alanında kendi işi var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirini nereden elde ediyor? UEFA, bizim yayın hakkı olarak ödediğimiz paraları kulüplere dağıtıyor. Ben Beşiktaş’ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle. Şampiyonlar Ligi 6 yıldır bedava yayınlanmıyor, Acun bedava yayınlasın…”