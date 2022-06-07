Beşiktaş ‘düz koşu’ yapan futbolculara milyonlar ödedi!

Beşiktaş, verim alamadığı futbolculardan büyük maddi hasar gördü. Geçen sezon sadece düz koşu yapan Ljajic, Douglas, N’Sakala ve Lens’e 6.1 milyon Euro maaş ödeyip yollar ayrıldı. Pjanic, Teixeira ve Batshuayi eklenince zarar büyük...

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, yüksek maaşlı yapılan sözleşmelerin çilesini çekti. Fikret Orman döneminden kalan Ljajic, Douglas ve Lens ile Ahmet Nur Çebi yönetiminin transfer ettiği N'Sakala, Pjanic, Teixeira ve Batshuayi'nin maaş yükü kulübün kasasına darbe vurdu.

Geçen sezonu bırakın antrenmanı sadece düz koşu yaparak tamamlayan Ljajc, Douglas, N'Sakala ve Lens için kasadan 6.1 milyon Euro çıktı. İlk haftalarda kendini gösteren ardından kaybolan Miralem Pjanic, 2 milyon 750 bin Euro'luk maaşını aldı ve gitti. 14 gol atmasına rağmen kaçırdığı gollerle saç-baş yolduran Michy Batshuayi'ye 3 milyon Euro ödendi. 900 bin Euro imza parası ve 2 milyon 600 bin Euro maaş alan Alex Teixeira da hiçbir varlık gösteremedi. Bu futbolcuların Beşiktaş'a olan maddi zararı 15 milyon Euro'yu geçti.

CENK ÇIKMAZI

Bonservisi elinde bulunan Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönmek istiyor. Milli futbolcuyla siyah-beyazlı yönetim arasında senelik maaş konusunda bir problem yok ancak Teknik Direktör Valerien İsmael'in henüz Cenk'e onay vermediği ortaya çıktı. Fransız teknik adamın, sakatlıklar nedeniyle hazır olmayan Cenk'te çekingen olduğu öğrenildi.

RIDVAN BİLMECESİ

Avrupa kulüplerinin takibinde olan Rıdvan Yılmaz'la ilgili belirsizlik var. Torino ve Eintracht Frankfurt, teklifini yaptı ama siyah-beyazlılar henüz cevap vermedi. En ciddi teklif 5 milyon Euro'yla Torino'dan gelmişti. Siyah beyazlı yönetim, tekliflerin yükselmesini bekliyor.