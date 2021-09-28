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Beşiktaş eksik kadrosuyla Ajax deplasmanında

Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçına 12 önemli futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak olan Beşiktaş, son 4 maçında 22 gol atan formda rakibi Hollanda temsilcisi Ajax karşısında puan veya puanlar hedefliyor.

Yayınlanma: 09:47 - 28 Eylül 2021 Güncellenme:
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. İlk maçında Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olan Kartal'ın zor sınavı 19.45'te başlayacak. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren siyah-beyazlılar, Hollanda'ya tam 12
futbolcudan yoksun gitti.

Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou, Covid-19 pozitif olan Montero ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın bugün sahada yok. İlk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Hollanda ekibi, oynadığı son 4 maçta rakip fileleri tam 22 kez havalandırdı.

MUHTEMEL 11’LER

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberh, Alvarez, Berghuis, Tadic, Anthony, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N’Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Kenan, Batshuayi

Saat: 19.45

Stat: Amsterdam Arena

Hakem: Benoit Bastien

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