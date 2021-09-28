Beşiktaş eksik kadrosuyla Ajax deplasmanında
Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçına 12 önemli futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak olan Beşiktaş, son 4 maçında 22 gol atan formda rakibi Hollanda temsilcisi Ajax karşısında puan veya puanlar hedefliyor.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. İlk maçında Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olan Kartal'ın zor sınavı 19.45'te başlayacak. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren siyah-beyazlılar, Hollanda'ya tam 12
futbolcudan yoksun gitti.
Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou, Covid-19 pozitif olan Montero ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın bugün sahada yok. İlk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Hollanda ekibi, oynadığı son 4 maçta rakip fileleri tam 22 kez havalandırdı.
MUHTEMEL 11’LER
Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberh, Alvarez, Berghuis, Tadic, Anthony, Haller
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N’Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan Töre, Kenan, Batshuayi
Saat: 19.45
Stat: Amsterdam Arena
Hakem: Benoit Bastien