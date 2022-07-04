Beşiktaş, Emrecan Uzunhan’ı bitirdi!

Beşiktaş, İstanbulspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ın transferi için anlaşmaya vardı.

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Yeni sezon öncesi Roamin Saiss, Cenk Tosun ve Fernandes’e imza attıran Beşiktaş, savunmaya da Türk takviye gerçekleştirdi. Geçen sezon İstanbulspor ile Süper Lig’e yükselme mutluluğu yaşayan 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan’ın transferi için anlaşma sağlandı.

Valerien Ismael’in üçlü savunma oynatması nedeniyle savunmadaki rotasyona takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Avrupalı gözlemcilerin de dikkatini çeken Emrecan için İstanbulspor ile yapılan pazarlıklar sonucu 2 milyon Euro’da kulübü ikna etti.

Sonraki satıştan İstanbulspor’a pay verecek olan Beşiktaş, birkaç gün içinde bu transferi resmileştirip Emrecan Uzunhan’ı Avusturya kampına dahil etmeyi planlıyor.