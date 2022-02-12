Beşiktaş, Ersin Destanoğlu’nun fiyatını belirledi

Beşiktaş yönetimi, Fransa’dan Nice ile birlikte İngiltere’den de teklifler alan Ersin Destanoğlu için 15-20 milyon Euro arasında bir fiyat belirledi.

Ali AYDIN

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Ersin Destanoğlu hem Beşiktaş hem de Türk futbolunun yükselen değerleri arasına girdi. Göztepe karşısında penaltı atışlarında 4 kurtarışa imza atan Ersin, siyah-beyazlıların ‘Altın eldiveni' olarak dikkat çekiyor. Genç kaleci, son 2 sezonda Beşiktaş formasıyla normal sürelerde 2 penaltı kurtarıp Göztepe maçıyla bu sayıyı 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Ersin için planını belirledi.

İNGİLİZLER DE İSTEKLİ

Fransa’dan Nice, en ciddi talip kulüp. Beşiktaş yönetimi, teklif gelmesi halinde 15-20 milyon Euro'dan kapıyı açacak. Geçen sezon yaz transfer döneminde Nice, milli kaleci için 5 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Başkan Çebi, bu rakamı düşük bulup Fransızları reddetmişti. İngiltere Premier Lig'den Ersin için bazı kulüplerin nabız yokladığı öğrenildi. Sezon sonunda gelen teklifler Beşiktaş yönetimi tarafından değerlendirilecek.