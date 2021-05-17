Beşiktaş eski şampiyonlukları hatırlattı: Yenilgisiz… Statsız… Taraftarsız…

Beşiktaş, 2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaşırken yine engel tanımadı. Siyah-beyazlıların bu başarısı daha önceki sezonlarını da hatırlattı. Kartal, 30 hafta oynanan 1991-92 sezonunda 23 galibiyet, 7 beraberlikle yenilgi yüzü görmeden şampiyonluğu kazanmıştı. Beşiktaş, ardından 2015-16'da da stadı yeniden yapıldığı için tüm sezonu başka yerlerde oynamasına karşın Fenerbahçe'nin 5 puan önünde şampiyon olmuştu.

CORONA BİLE ENGELLEYEMEDİ

Beşiktaş, corona virüsü pandemisi nedeniyle bu sezon, diğer takımlar gibi, kendisine büyük itici güç olan taraftarından mahrum kaldı. Beşiktaş, bu olumsuz tabloya karşın namağlup ve statsız şampiyonluklarının ardından bu kez de seyircisiz olarak sezonu zirvede tamamlamayı bildi. Kara Kartallar böylece 118 yıllık tarihinde, olağanüstü şartlarda ve 42 hafta süren 2020-21'de de zorlukları aşmayı başardı.

NEREDEN NEREYE?

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük emeği olan Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu, “Nereden nereye?” dedirtti. Siyah-beyazlıların bundan önceki son şampiyonluğu olan 2015-16'da Oğuzhan Özyakup ile fotoğraf çektiren ve o dönem top toplayıcılık yapan ikili, önceki gün ise sahada doyasıya şampiyonluğu kutladı. 20 yaşındaki Ersin ve 19 yaşındaki Rıdvan'ın, altyapısından yetiştikleri kulüpte şampiyonluk hayalleri gerçek oldu.

YERLİ TEKNİK DİREKTÖRLERLE DÖRT ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 4 şampiyonluğunu yerli teknik direktörlerle kazandı. 2008-09'da Mustafa Denizli, siyah-beyazlılara şampiyonluk yaşatan ilk Türk teknik adam oldu. 2015-16 ve 2016-17'de ise Şenol Güneş, art arda iki şampiyonlukla bunu başaran ilk yerli hoca unvanını aldı. Sergen Yalçın ise hem futbolcu hem teknik adam olarak siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak tarihe geçti.