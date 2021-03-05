Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beşiktaş fark yaratıyor!

Beşiktaş istatistiklerde de fark yaratıyor. Bay haftasını geçmesine rağmen liderle aynı puanda olan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Süper Lig’deki pek çok önemli veride ya zirvede ya da az farkla ikinci sırada...

Ali AYDIN
Güncellenme: 09:10, 05/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş fark yaratıyor!

Beşiktaş, Galatasaray’ın Ankaragücü'ne yenilmesiyle puanların eşitlenmesi sonrası ‘gizli lider' konumuna geldi.

Ancak istatistikler siyah-beyazlıların liderliğin aleni ortağı olduğunu gösteriyor. Kartal, ligin en çok gol atan takımı olmanın yanında maç başına başarılı pas yapan ve hava topu kazanan takımı.

Topa sahip olma, başarılı pas yüzdesi, ikili mücadele başarısı ve çalım atma gibi verilerde de az farkla lig ikincisi.

Gollerin efendisi

Atılan 57 golün 27'sini deplasmanlarda kaydeden Beşiktaş, bu açıdan Fenerbahçe ile zirveyi paylaşıyor. Kartal, 26 maçta 19 farklı oyuncudan gol buldu. Akan oyunda 39, kontrataklarda ise 5 gol kaydeden Beşiktaş, iki alanda da lider. Kafayla en çok gol bulan takım da 10 ile siyah-beyazlılardan başkası değil… Beşiktaş'ın geride kaldığı tek istatistik şut. Beşiktaş maç başına şut ve maç başına isabetli şutta 4. durumda.

İlginizi ÇekebilirSüper Lig'in 'mağdur' büyükleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş!Süper Lig'in 'mağdur' büyükleri: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş!
Ankaragücü Beşiktaş Fenerbahçe Futbol Galatasaray Sergen Yalçın söz Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:09:09,