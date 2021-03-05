Beşiktaş fark yaratıyor!

Beşiktaş, Galatasaray’ın Ankaragücü'ne yenilmesiyle puanların eşitlenmesi sonrası ‘gizli lider' konumuna geldi.

Ancak istatistikler siyah-beyazlıların liderliğin aleni ortağı olduğunu gösteriyor. Kartal, ligin en çok gol atan takımı olmanın yanında maç başına başarılı pas yapan ve hava topu kazanan takımı.

Topa sahip olma, başarılı pas yüzdesi, ikili mücadele başarısı ve çalım atma gibi verilerde de az farkla lig ikincisi.

Gollerin efendisi

Atılan 57 golün 27'sini deplasmanlarda kaydeden Beşiktaş, bu açıdan Fenerbahçe ile zirveyi paylaşıyor. Kartal, 26 maçta 19 farklı oyuncudan gol buldu. Akan oyunda 39, kontrataklarda ise 5 gol kaydeden Beşiktaş, iki alanda da lider. Kafayla en çok gol bulan takım da 10 ile siyah-beyazlılardan başkası değil… Beşiktaş'ın geride kaldığı tek istatistik şut. Beşiktaş maç başına şut ve maç başına isabetli şutta 4. durumda.