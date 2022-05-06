Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımda da savunma sıkıntısı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maç öncesi ezeli rakiplerin savunmasında sıkıntı var.

Aykut COŞKUN

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Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonun son derbisi öncesi benzer sıkıntılarla boğuşuyor. Ezeli rakipler defanslarından yana dertli.

Beşiktaş’ta Montero kırmızı kart cezalısı. Babasının hastalığı nedeniyle Hırvatistan'a giden Vida'nın sakatlığı geçmedi. Tecrübeli stoperin erken dönmesi halinde bile oynaması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Üçlü savunmayı tercih eden Valerien Ismael'in elinde iki stoper kaldı: Welinton ve Serdar Saatçı…

Ismael dörtlü dizilişe dönmezse, Atiba ya da Necip'ten birinin defansa kaydırılması olası.

KIM AKTİF DİNLENME UYGULUYOR

Fenerbahçe’de savunmasındaki problem de birden fazla… Szalai sezonu kapattı. Serdar Aziz de sarı kart cezalısı… İsmail Kartal'ın iki stoperi var: Min Jae Kim ve Tisserand.

Kim'in idman verileri ise sakatlık riski taşıdığını gösteriyor. Teknik heyet, Güney Koreli futbolcuya aktif dinlenme uyguluyor. Kim'in oynaması yüksek ihtimal ancak maç içinde yaşanacak bir ağrıya karşı Gustavo ve Novak stoperde değerlendirilmek üzere hazır tutuluyor.