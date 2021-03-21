Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! Gözyaşlarına boğuldu…

Geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edilen Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş derbisinde yaptığı kurtarışlarla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’taki maçın ilk yarısında Atiba Hutchinson ve Vincent Aboubakar’ın net gol fırsatlarında geçit vermeyen 22 yaşındaki kaleci, 48. dakikada Domagoj Vida’nın golüne engel olamadı, ancak sonrasında yaşanan pozisyonlardaki başarılı kurtarışlarıyla takımını maçın içinde tuttu.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde taraftar tepkisi: 'Derbide yasak yok galiba!'

Dakika 62’de Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar ile karşı karşıya kalan Altay Bayındır, köşeye giden topu ayağıyla kurtararak skorun 2-0’a gelmesine engel olurken, Ozan Tufan’ın 89. dakikadaki beraberlik golünün ardından bir kez daha takımına hayat verdi. Maçın 90+4. dakikasında yine ceza sahası içinde topla buluşan Kamerunlu futbolcu Aboubakar, uzak köşeye şutunu çekse de, milli file bekçisini geçmeyi başaramadı ve mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiasını devam ettirebilmesi için mutlak galibiyetle ayrılması gereken Beşiktaş maçında, Altay Bayındır’ın kurtarışları sarı lacivertlilere 1 puan kazandırdı. Öte yandan Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Altay’ı tebrik ederim çok iyi kurtarışlar yaptı” diyerek meslektaşını överken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın “Pozisyonları cömert şekilde harcadık. Fenerbahçe kalecisini de tebrik etmek lazım kurtardıkları için” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de gecenin adamı Ozan Tufan! Beşiktaş'a attığı gol olay oldu...

Altay Bayındır sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı

Yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında önemli rol oynayan genç file bekçisi, maç sonu antrenör Volkan Demirel ile birlikte soyunma odasına gitti. 22 yaşındaki kalecinin maçın ardından sahada gözyaşları döktüğü görüldü.

Sosyal medyada Trend Topic listesine giren Altay Bayındır için yapılan yorumlar:

Hepiniz Altay Bayındır’ın gözyaşlarına kurban olun ! pic.twitter.com/MhrrUJTA3y — Hasan Basri Küçük (@hasanbasrikck) March 21, 2021

Yazın bunu maçın adam net genç Altay’dır helal olsun. — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) March 21, 2021

Allah senden aldığın her kuruştan sonuna kadar razı olsun Altay Bayındır. Fenerbahçe'yi Erol Bulut denen şahısa rağmen bir sezon boyunca tek başına ayakta tuttun. — Glarung (@GlarungYedek) March 21, 2021

BAKAYIM FENERİN ALTAY

KALEDE KİM VARMIŞ VARMIŞ pic.twitter.com/cKp8eCsW6H — El Fenomeno JK (@bjkolikk) March 20, 2021

Bakalım bu sefer erol bulutu göndermişler mi; // Altay onu da kurtarmış #BJKvFB pic.twitter.com/o1rFDKGAWe — Koray (@koraycellik) March 21, 2021

Karşılaşma Beşiktaş ve Altay Bayındır arasında geçiyor. — Çubuklu Peşinde (@CubukluPesinde) March 21, 2021

Bizi bu saate kadar şampiyonluk yarışında tuttuğu için Altay Bayındır’a teşekkür ederim. — Mehmet Berke (@HonoreDeBerke) March 21, 2021

Altay Bayındır’ı övecek kelime bulmaktan yoruldum… Bambaşkasın Altay’ım — A.Griezmann (@bygriezmannn) March 21, 2021