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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! Gözyaşlarına boğuldu…

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın kurtarışları sayesinde zorlu maçtan 1 puanla ayrıldı. Genç kaleci 9 net kurtarışa imza attığı maçtan sonra sosyal medyayı ayağa kaldırırken sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Güncellenme: 21:57, 21/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine Altay Bayındır damgası! Gözyaşlarına boğuldu…

Geçtiğimiz günlerde ilk kez A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edilen Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş derbisinde yaptığı kurtarışlarla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’taki maçın ilk yarısında Atiba Hutchinson ve Vincent Aboubakar’ın net gol fırsatlarında geçit vermeyen 22 yaşındaki kaleci, 48. dakikada Domagoj Vida’nın golüne engel olamadı, ancak sonrasında yaşanan pozisyonlardaki başarılı kurtarışlarıyla takımını maçın içinde tuttu.

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Dakika 62’de Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar ile karşı karşıya kalan Altay Bayındır, köşeye giden topu ayağıyla kurtararak skorun 2-0’a gelmesine engel olurken, Ozan Tufan’ın 89. dakikadaki beraberlik golünün ardından bir kez daha takımına hayat verdi. Maçın 90+4. dakikasında yine ceza sahası içinde topla buluşan Kamerunlu futbolcu Aboubakar, uzak köşeye şutunu çekse de, milli file bekçisini geçmeyi başaramadı ve mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Fotoğraf: Hüseyin Çağlar

Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiasını devam ettirebilmesi için mutlak galibiyetle ayrılması gereken Beşiktaş maçında, Altay Bayındır’ın kurtarışları sarı lacivertlilere 1 puan kazandırdı. Öte yandan Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Altay’ı tebrik ederim çok iyi kurtarışlar yaptı” diyerek meslektaşını överken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın “Pozisyonları cömert şekilde harcadık. Fenerbahçe kalecisini de tebrik etmek lazım kurtardıkları için” ifadelerini kullandı.

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Altay Bayındır sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı

Yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında önemli rol oynayan genç file bekçisi, maç sonu antrenör Volkan Demirel ile birlikte soyunma odasına gitti. 22 yaşındaki kalecinin maçın ardından sahada gözyaşları döktüğü görüldü.

Sosyal medyada Trend Topic listesine giren Altay Bayındır için yapılan yorumlar:

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Yayınlanma Tarihi:21:13,