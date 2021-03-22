Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vurdular… Vida-Ozan Tufan-Aboubakar-Altay Bayındır

Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi 1-1 bitti, izleyenler futbola doydu, şampiyonluk yarışı son 10 haftaya taşındı. İlk yarıda karşılıklı iki pozisyon vardı. 15'te Osayi, Ersin'i geçemedi. 26'da Aboubakar'a Altay ‘dur' dedi. Altay, 27'de bu kez Atiba'ya izin vermedi. 37'de Nazım'ın şutu üstten auta gitti. İkinci yarıya Beşiktaş golle başladı. 48'de Ghezzal'in kullandığı frikikte Vida kafayla golü attı: 1-0. Altay, 62'de Aboubakar'ın karşı karşıya pozisyonunu kurtardı. Ersin, 71'de Sosa'nın frikikini köşeden çıkardı. 89'da Ozan uzaklardan attığı harika bir golle skoru eşitledi: 1-1. 90 artı 1'de Ozan yakın mesafeden golü atamadı. 90 artı 5'te Altay, Aboubakar'a bir kez daha geçit vermedi.

Bu Vida gevşemiyor

Beşiktaş derbide savunmasından yardım aldı. Domagoj Vida, skoru 1-0'a getiren isimdi. Ghezzal'ın ortasında rakiplerinin arasında iyi pozisyon alan Vida, kafayla topu Altay'ın ulaşamayacağı yere gönderdi. Süper Lig'deki dördüncü, Türkiye Kupası ile birlikte bu sezon beşinci golünü atan Hırvat futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı olan iyi istatistiğini de sürdürdü. Vida, sekizinci kez rakip olduğu sarı-lacivertlilere üçüncü golünü attı. Başarılı stoper, 2017-18, 2019- 20 ve 2020-21 sezonlarının hepsinde Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbilerinde gol attı.

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Ozan Tufan Beşiktaş’a abone

Derbide Fenerbahçe'nin kahramanı Ozan Tufan oldu. Teknik Direktör Erol Bulut'un maça yedek başlattığı Ozan, Dolmabahçe'ye damga vuran isim oldu. Son zamanlarda performansıyla eleştirilen ve 4 maçtır ilk 11'de başlamayan milli futbolcu, 74. dakikada Osayi’nin yerine oyuna dahil oldu. 89. dakikada kendi yeteneğiyle yoktan var ettiği pozisyonu çok iyi bir şutla başarılı kaleci Ersin'İ avlayan Ozan Tufan, sarı-lacivertlilere hayat veren isim oldu. Beşiktaş'a karşı kariyerinin 5. golünü atan Ozan Tufan, Sow'dan (2012-13) bu yana Beşiktaş'a aynı sezonda üç gol atan ilk Fenerbahçeli oldu. Erol Bulut ve takım arkadaşları maç sonunda Ozan'ı tebrik etti. Milli futbolcu da güzel bir golle yeniden takıma dönmenin ve formda olmasının mutluluğunu yaşadı.

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Altay Bayındır bir puanı kurtardı gözyaşlarını tutamadı

Türk futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en iyi kaleciler arasında olan Altay Bayındır, başarılı maçlarına bir yenisini daha ekledi. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki eldiveni, Beşiktaş derbisinde 6 net kurtarışa imza attı. Kartal'a karşı en fazla kurtarış yaptığı maçı oynayan Altay, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hâkim olamadı. Siyah-beyazlılarda bu sezon 15 gol atarak zirvede yer alan Vincent Aboubakar, 3 kez gol şansı yakaladı ama Altay'ı geçemedi.

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Aboubakar göz kamaştırdı

Beşiktaş’ın en golcü ismi Aboubakar, Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu performansla bir kez daha göz doldurdu. Hücumda hem fiziksel hem de mental olarak etkili bir oyun oynayan Aboubakar, siyah-beyazlıların yakaladığı hemen her pozisyonda baş rol oynadı. Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatan Aboubakar, yakaladığı pozisyonlarda ise Altay Bayındır’ı geçmeyi başaramadı. Altay Bayındır ile Aboubakar düellosunda kazanan başarılı eldiven oldu.