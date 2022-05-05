SPOR
Abone Ol

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçın hakemi açıklandı.

Yayınlanma: 13:13 - 05 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 36’ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Atakaş Hatayspor – Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK – Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük – Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir – Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor – Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 MAYIS PAZAR

16.00 Altay – GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Çaykur Rizespor: Sarper Barış Kaya

19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Fraport TAV Antalyaspor – İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

Beşiktaş'ın derbideki kozu yuvası İlginizi Çekebilir Beşiktaş'ın derbideki kozu yuvası İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklama İlginizi Çekebilir İsmail Kartal'dan Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklama
Adana Demirspor Alanyaspor Altay Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş Çaykur Rizespor Fenerbahçe Futbol Galatasaray Giresunspor Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor Süper Lig Trabzonspor