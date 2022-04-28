Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu | Süper Lig 36. hafta
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00 olarak açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir’a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta programı şöyle:
6 Mayıs Cuma
- 20.00 Hatayspor – Trabzonspor
- 20.00 Gaziantep FK – Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
- 16.00 Sivasspor – Kasımpaşa
- 16.00 Fatih Karagümrük – Göztepe
- 19.00 Medipol Başakşehir – Galatasaray
- 19.00 Adana Demirspor – Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
- 16.00 Altay – GZT Giresunspor
- 16.00 Yeni Malatyaspor – Çaykur Rizespor
- 19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
- 20.00 Antalyaspor – Konyaspor