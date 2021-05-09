Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig’de nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller

Süper Lig’in 40. haftasında şampiyonluk yarışı yeni boyut kazandı. Yıllar sonra 3 takımın son 2 haftaya şampiyonluk ihtimaliyle girdiği ligde direksiyonda Beşiktaş oturuyor. Fenerbahçe ise Ankara’da 90+6’da bulduğu golle şampiyonluk yarışına tutundu.

BEŞİKTAŞ | 81 PUAN – Karagümrük / Göztepe (D)

Siyah-beyazlılar, derbiyi kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunda avantajını sürdürüyor. 81 puanlı Beşiktaş, Salı günü sahasında oynayacağı Karagümrük maçının ardından hafta sonu İzmir’de Göztepe deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş iki maçtan en az 4 puan alması halinde 16. şampiyonluğunu kutlayacak. Ancak Sergen Yalçın’ın öğrencileri puan kayıplarında ise Fenerbahçe ile Galatasaray’ın maç sonuçlarına bakacak.

FENERBAHÇE | 79 PUAN – Sivasspor / Kayserispor (D)

Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle çıkışa geçen Fenerbahçe, Ankaragücü galibiyetiyle 2. sıradaki yerini koruyup lider Beşiktaş ile puan farkını 2’ye indirdi.

Sarı-lacivertliler, iki maçtan alacağı 6 puanın ardından Beşiktaş’ın en fazla 3 puan almasını bekleyecek. Beşiktaş’ın en az 4 puan alması halinde ise Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali kalmayacak.

Fenerbahçe, ikili averajı Beşiktaş’a kaptırdığı için aynı puanda olması halinde kupayı ezeli rakibine kaptıracak.

GALATASARAY | 78 PUAN – Denizlispor (D) / Yeni Malatyaspor

Beşiktaş’ı sahasında 3-1 yenerek şampiyonluk ihtimalini son 2 haftaya taşıyan Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etmesi için Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin puan kayıplarını bekleyecek.

Fatih Terim’in öğrencileri, iki maçını mutlak kazanmak zorunda; ardından ise Fenerbahçe’nin en fazla 3 puan, Beşiktaş’ın ise en fazla 2 puan almasını bekleyecek.

Galaatasaray ile Beşiktaş’ın ikili averajı aynı olduğu için puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Siyah-beyazlılar son 2 haftaya 45, sarı-kırmızılı takım ise 39 averajla giriyor.