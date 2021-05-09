Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig’de nasıl şampiyon olur? İşte ihtimaller

Süper Lig’in 40. haftasında şampiyonluk yarışı yeni boyut kazandı. Yıllar sonra 3 takımın son 2 haftaya şampiyonluk ihtimaliyle girdiği ligde direksiyonda Beşiktaş oturuyor. Fenerbahçe ise Ankara’da 90+6’da bulduğu golle şampiyonluk yarışına tutundu.
Siyah-beyazlılar, derbiyi kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunda avantajını sürdürüyor. 81 puanlı Beşiktaş, Salı günü sahasında oynayacağı Karagümrük maçının ardından hafta sonu İzmir’de Göztepe deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş iki maçtan en az 4 puan alması halinde 16. şampiyonluğunu kutlayacak. Ancak Sergen Yalçın’ın öğrencileri puan kayıplarında ise Fenerbahçe ile Galatasaray’ın maç sonuçlarına bakacak.
Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle çıkışa geçen Fenerbahçe, Ankaragücü galibiyetiyle 2. sıradaki yerini koruyup lider Beşiktaş ile puan farkını 2’ye indirdi.
Sarı-lacivertliler, iki maçtan alacağı 6 puanın ardından Beşiktaş’ın en fazla 3 puan almasını bekleyecek. Beşiktaş’ın en az 4 puan alması halinde ise Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali kalmayacak.
Fenerbahçe, ikili averajı Beşiktaş’a kaptırdığı için aynı puanda olması halinde kupayı ezeli rakibine kaptıracak.
Beşiktaş’ı sahasında 3-1 yenerek şampiyonluk ihtimalini son 2 haftaya taşıyan Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etmesi için Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin puan kayıplarını bekleyecek.
Fatih Terim’in öğrencileri, iki maçını mutlak kazanmak zorunda; ardından ise Fenerbahçe’nin en fazla 3 puan, Beşiktaş’ın ise en fazla 2 puan almasını bekleyecek.
Galaatasaray ile Beşiktaş’ın ikili averajı aynı olduğu için puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Siyah-beyazlılar son 2 haftaya 45, sarı-kırmızılı takım ise 39 averajla giriyor.