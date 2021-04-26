Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları

Süper Lig’in 37. haftası geride kaldı. Şampiyonluk yarışı veren 3 takım da haftayı galibiyetle tamamlarken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü. 2. sıradaki Fenerbahçe ile Galatasaray da siyah-beyazlıları takibini sürdürdü.

Birçok eksiği olmasına rağmen ligde kalma savaşı veren Kayserispor’u 3-1 yenen Beşiktaş 75 puana yükselirken, Fenerbahçe de Kasımpaşa’yı sahasında 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 3 puanı 1-0’lık skorla aldı.

Şampiyonluk yarışı veren Üç Büyükleri birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde kalma savaşının da çetin geçtiği sezonda 40. hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

ÜÇ BÜYÜKLERİ KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – 75 Puan

Çaykur Rizespor (D)

Hatayspor

Galatasaray (D)

Fatih Karagümrük

Göztepe (D)

Fenerbahçe – 72 Puan

Alanyaspor (D)

Erzurumspor

Ankaragücü (D)

Sivasspor

Kayserispor (D)

Galatasaray – 69 Puan