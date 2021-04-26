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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Üç Büyükler şampiyonluk yarışı için son 5 maça girdi. Beşiktaş ezeli rakiplerinden 3 ile 6 puan önde...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:01, 26/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları

Süper Lig’in 37. haftası geride kaldı. Şampiyonluk yarışı veren 3 takım da haftayı galibiyetle tamamlarken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü. 2. sıradaki Fenerbahçe ile Galatasaray da siyah-beyazlıları takibini sürdürdü.

Birçok eksiği olmasına rağmen ligde kalma savaşı veren Kayserispor’u 3-1 yenen Beşiktaş 75 puana yükselirken, Fenerbahçe de Kasımpaşa’yı sahasında 3-1 mağlup etti.

Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 3 puanı 1-0’lık skorla aldı.

Şampiyonluk yarışı veren Üç Büyükleri birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde kalma savaşının da çetin geçtiği sezonda 40. hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

ÜÇ BÜYÜKLERİ KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – 75 Puan

  • Çaykur Rizespor (D)
  • Hatayspor
  • Galatasaray (D)
  • Fatih Karagümrük
  • Göztepe (D)

Fenerbahçe – 72 Puan

  • Alanyaspor (D)
  • Erzurumspor
  • Ankaragücü (D)
  • Sivasspor
  • Kayserispor (D)

Galatasaray – 69 Puan

  • Konyaspor
  • Gençlerbirliği (D)
  • Beşiktaş
  • Denizlispor (D)
  • Yeni Malatyaspor

Yayınlanma Tarihi:12:00,