Beşiktaş-Fenerbahçe… Şampiyonluk derbisi

Süper Lig'de bu sezon bir derbiden fazlasının olacağı dev heyecan Vodafone Park'ta oynanacak… Lider Beşiktaş, Fenerbahçe'yi saat 19.00'da konuk edecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği kritik mücadeleden çıkacak her türlü sonuç şampiyonluğa direkt etki yapacak. Galatasaray'ın sahasında Rize'ye 4-3 kaybetmesiyle birlikte zirvedeki yerini koruyan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibinden 2 maçı eksik olmasına karşın 2 puan önde…

En yakın takipçisi Galatasaray'dan 2 maçı eksik olmasına rağmen 2 puan öndeki lider Beşiktaş, farkı açmak ve rahatlamak istiyor. Siyah-beyazlıların 5 puan gerisindeki Fenerbahçe'de hedef Galatasaray’ın yenildiği haftada galip gelip şampiyonluk yarışına havlu atmamak.

Beşiktaş’tan ikide iki

Beşiktaş Kartal, sezonun ilk devresinde Kadıköy'de 4-3 mağlup ettiği Fenerbahçe'yi bu kez evinde yenip puan farkını açarak şampiyonluğa yürümek istiyor. Beşiktaş'a karşı 1 maç fazlası bulunan Fener, 5 puan geride… Sarı-lacivertliler, kazanarak şampiyonluk yarışına erkenden havlu atmak istemiyor. İki ezeli rakibin son maçlarında Beşiktaş, üstünlük kurmuş durumda. Kartal, geçen sezon evinde 2-0, bu sezon ise deplasmanda 4-3'lük galibiyetler…

Topu rakibe bırakmak yok

SÖZCÜ Beşiktaş Muhabiri Ali Aydın’ın edindiği bilgiye göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesi son talimatlarını verdi. “Asla geri adım atmak yok” diyen Yalçın, bundan önceki maçlardaki görüntüyü Fenerbahçe karşısında da görmek istediğini dile getirdi. Başarılı teknik adam, “Asla kendi oyunumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Topu rakibe vermeden kendi sistemimizle kazanacağız. İçeride ve dışarıda nasıl oynuyorsak derbide de bu şekil oynayacağız. Rakibimizin oyun sistemi bizi ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

Herkes iki kişilik oynasın

SÖZCÜ Fenerbahçe Muhabiri İrfan Yirmibeş’in edindiği bilgiye göre, Fenerbahçe’de her an görevine son verilme ihtimali olan Teknik Direktör Erol Bulut'un bugün oynanacak kritik derbide kazanmaktan başka seçeneği yok. Bulut da oyun stratejisini kurarken beraberliği bile düşünmediğini ifade etti. Galibiyet formülünü belirleyen Fenerbahçe'nin hocası, rakibin orta saha ve kanatlardaki etkisini minimize etmeyi planlıyor. “Herkes iki kişilik oynasın” diyen Bulut, tüm oyuncularından mevcut performanslarının üzerine çıkmasını istedi.

İkili sıkıştırma

Beşiktaş, Pelkas'a özel önlem alacak. Yunan yıldızı durdurmak için iki aşamalı bir taktik uygulanacak. Pelkas, sola kaydığında Rosier, savunmaya geçip rakibini durduracak. Başarılı futbolcu, 10 numara mevkine geldiğinde Josef, güçlü fiziğiyle karşısında set kuracak.

Ozan ilk 11’de

Erol Bulut, derbide bazı değişikliklere imza atacak ve Caner Erkin ile Novak'ı ilk 11'de görevlendirecek. Caner, sol kanatta görev yapacak. 4 maçtır yedek soyunan Ozan Tufan, 11'e dönüyor. Bulut, Sosa, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyunduracak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Novak, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, Caner, Valencia