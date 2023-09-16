Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 1 ayda çok yorulacak!

Avrupa'da da mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, ekim ayındaki milli araya kadar zorlu fikstüre giriyor.

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A Milli Takım'ın eylül ayı fikstürü oynanan Ermenistan ve Japonya maçlarıyla tamamlandı. Avrupa'da ligler yeniden başlıyor. Bu da özellikle üç büyüklerin zorlu bir maç temposuna gireceği anlamını taşıyor. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 22-23 günlük süreçte yedi maça çıkacak. Takımlarımız Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi fikstürüyle birlikte üç günde bir maç temposuna girecek. Ayrıca üçüncü hafta erteleme maçları da bu periyotta oynanacak. Milli ara 9 Ekim'de başlayacak ve takımlarımıza biraz olsun nefes aldıracak.

GALATASARAY DÖRT DEPLASMANA ÇIKACAK

Galatasaray’ın maratonu Samsunspor ile başlayacak. Yedi maça çıkacak Cimbom, dördünü deplasmanda oynayacak; Manchester United sınavı da bunlardan biri.

FENERBAHÇE İKİ KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK

Fenerbahçe fikstüre yarın 17.00 mesaisindeki Antalyaspor maçıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte üç deplasman oynayacak ancak yalnızca iki kez İstanbul dışına çıkacak: Alanyaspor ve Trnava.

BEŞİKTAŞ’IN ZORLU DEPLASMAN SERİSİ

Beşiktaş’ın da yedi maçlık fikstürü ilginç. Kara Kartal'ın önündeki beş maçın dördü İstanbul dışında. Trabzonspor ile başlayacak dış saha serisinde sırasıyla Club Brugge, Adana Demirspor ve Konyaspor ile karşılaşılacak. Aradaki maç ise Kayserispor'la…