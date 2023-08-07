Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Erkin Koray için taziye mesajı

Usta sanatçı Erkin Koray'ın hayatını kaybetmesi sonrası Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taziye mesajları paylaştı.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, vefat eden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajları yayımladı.

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk müziğinin efsane isimlerinden, değerli sanatçı Erkin Koray’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, “Usta sanatçı Erkin Koray'ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz” paylaşımında bulundu.

Galatasaray Kulübü ise mesajında “Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum #ErkinKoray’a, Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi. (AA)