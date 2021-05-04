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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş büyük avantajı elinde bulunduruyor. Zirvedeki 3 takım da bu hafta maçlarını kazanıp, son 3 haftaya girdi.

Güncellenme: 10:19, 04/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları

Süper Lig’de artık son 3 maç kaldı! BAY geçecek 3 takım dışında diğer takımlar son haftalarda oynayacakları 3 maçta ligdeki durumlarını belirleyecek.

Şampiyonluk yarışında büyük avantajı elinde bulunduran Beşiktaş, 5 puanlık fark sayesinde son 3 maçta kazanacağı 4 puanla 16. şampiyonluğunu ilan edecek.

2. sıradaki Fenerbahçe ise rakibinin 3 maçın 2’sinden puansız ayrılmasını bekleyip 3’te 3 yapmak zorunda… Galatasaray ise hafta sonu Beşiktaş’ı yenerek puan farkını azaltmak ve sonrasında kalan 2 maçını kazanıp önündeki rakiplerinin hata yapmasını beklemek zorunda. TFF’nin son maç günün 15 Mayıs olarak belirlediği ligde heyecan o güne de kalabilir, alınacak sonuçlara göre Beşiktaş şampiyonluğunu daha erken de kutlayabilir.

Tüm maçların aynı saatte oynayacağı 40. haftada Galatasaray ile Beşiktaş 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek

ÜÇ BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – 81 Puan

  • Galatasaray (D)
  • Fatih Karagümrük
  • Göztepe (D)
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Fenerbahçe – 76 Puan

  • Ankaragücü (D)
  • Sivasspor
  • Kayserispor (D)
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Galatasaray – 75 Puan

  • Beşiktaş
  • Denizlispor (D)
  • Yeni Malatyaspor
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Yayınlanma Tarihi:09:59,