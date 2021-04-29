Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları

Süper Lig'in 38. haftası geride kaldı. Şampiyonluk yarışı veren takımlardan Beşikta ile Galataaray haftayı galibiyetle tamamlarken; Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti.

Birçok eksiği olmasına rağmen Çaykur Rizespor’u deplasmandan 3-2 yenen Beşiktaş 78 puana yükselirken, Fenerbahçe 0-0’lık Alanyaspor beraberliğiyle 73 puanla son 4 maça girdi. Galatasaray, sahasında Konyaspor’u 1-0 yenerek önünde yer alan iki ezeli rakibini takibi sürdürdü.

Şampiyonluk yarışı veren Üç Büyükleri birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde kalma savaşının da çetin geçtiği sezonda 40. hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, kalan 4 maçta alacağı 7 puanla rakiplerinin maçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

ÜÇ BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – 78 Puan

Hatayspor

Galatasaray (D)

Fatih Karagümrük

Göztepe (D)

Fenerbahçe – 73 Puan

Erzurumspor

Ankaragücü (D)

Sivasspor

Kayserispor (D)

Galatasaray – 72 Puan