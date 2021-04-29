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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Üç Büyükler şampiyonluk yarışı için son 4 maça girdi. Beşiktaş ezeli rakiplerinden 5 ve 6 puan önde... Siyah-beyazlılara kalan maçlarda 7 puan şampiyonluk için yetecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:44, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları

Süper Lig'in 38. haftası geride kaldı. Şampiyonluk yarışı veren takımlardan Beşikta ile Galataaray haftayı galibiyetle tamamlarken; Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti.

Birçok eksiği olmasına rağmen Çaykur Rizespor’u deplasmandan 3-2 yenen Beşiktaş 78 puana yükselirken, Fenerbahçe 0-0’lık Alanyaspor beraberliğiyle 73 puanla son 4 maça girdi. Galatasaray, sahasında Konyaspor’u 1-0 yenerek önünde yer alan iki ezeli rakibini takibi sürdürdü.

Şampiyonluk yarışı veren Üç Büyükleri birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde kalma savaşının da çetin geçtiği sezonda 40. hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri, kalan 4 maçta alacağı 7 puanla rakiplerinin maçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

ÜÇ BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

Beşiktaş – 78 Puan

  • Hatayspor
  • Galatasaray (D)
  • Fatih Karagümrük
  • Göztepe (D)

Fenerbahçe – 73 Puan

  • Erzurumspor
  • Ankaragücü (D)
  • Sivasspor
  • Kayserispor (D)

Galatasaray – 72 Puan

  • Gençlerbirliği (D)
  • Beşiktaş
  • Denizlispor (D)
  • Yeni Malatyaspor

Alanyaspor Ankaragücü Beşiktaş Çaykur Rizespor Denizlispor Erzurumspor Fenerbahçe Galatasaray Gençlerbirliği Göztepe Hatayspor Karagümrük Kayserispor Konyaspor Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:22:41,