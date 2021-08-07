Beşiktaş, Fenerbahçe’nin yeni transferi Steven Caulker’ın peşinde

Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesine Fenerbahçe'nin yeni transferini düşünüyor. Siyah-beyazlılar, Pereira’nın kadroda düşünmediği İngiliz stoperin şartlarını sordu. Teklif, maaşının yüzde 50’sini ödeyip 1 yıllık kiralamak şeklinde olacak.

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Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Steven Caulker'ı gündemine aldı.

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği İngiliz stoperin şartlarını öğrenecek olan Beşiktaş yönetimi, futbolcunun maaşının yüzde 50'sini

ödeyip 1 yıllık kiralama teklifini yapmaya hazırlanıyor. Başkan Çebi'nin yöneticilerine “Olabilir” diyerek açık kapı bıraktığı öğrenildi.

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Sergen Yalçın ise yöneticilerle Steven Caulker transferi için aynı görüşte değil. Yalçın'ın Alanyaspor'da görev yaparken bazı sorunlar yaşadığı Caulker'a pek sıcak bakmadığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakabilir. Pereira'nın kadroda yer vermek istememesi Caulker'ın ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Sürpriz gelişmenin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Kartal'ın transfer için farklı stoper adayları da yer alıyor.

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