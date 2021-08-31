Beşiktaş, Francisco Montero’yu transfer etti

Beşiktaş, geçen sezon Atletico Madrid'den kiraladığı savunma oyuncusu Francisco Montero'nun bonservisinin yarısını aldı ve kadrosuna kattı.

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Beşiktaş bu sezonki 11’inci transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero’yu alarak yaptı. Atletico Madrid ile Montero’nun bonservisinin yarısı karşılığında 750 bin Euro bedel üzerinden anlaşan siyah beyazlılar, İspanyol stoperi bu gece İstanbul’a getirecek.

Siyah beyazlı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Montero, geçen sezon Beşiktaş’ta 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi elemesinde görev yapmıştı.